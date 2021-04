Los Simpson: Así se verían sus personajes si fuera una familia británica

Una de las razones por las que Los Simpson es tan célebre es porque retrata con agudeza muchos aspectos de la sociedad estadounidense. La familia encabezada por Homero y Marge atraviesa toda clase de dilemas y situaciones absurdas relacionadas con el estilo de vida propio de ese país tan marcado por el consumismo y la lucha por alcanzar el “sueño americano”.

Por esta razón, imaginar a la familia amarilla viviendo en otro país implica cambiar por completo el humor y el estilo de esta serie. Aquello fue precisamente lo que hizo Alasdair Beckett-King, un comediante que reinventó una escena del programa en clave británica.

El también guionista recreó una de las típicas discusiones entre Bart y su padre en la que se alude a una frase famosa del niño en el programa: “don’t have a cow” (que significa “tómalo con calma”), aunque en este caso su progenitor termina igual de enojado que siempre y lo agarra con fuerza el cuello:

Homero: Ah, ¿Bartholomew quiere otro día de bromas caprichosas?Bartolomew: No tenemos una vaca, padre.Homero: No, ya no tenemos una vaca pero aún tenemos nuestro orgullo.Bartolomew: ¿Realmente lo tenemos, padre?

Además de que la paleta de colores es mucho más apagada que la de la serie original, y el cielo de Springfield está nublado, el uso del idioma de sus personajes es bastante formal, fiel al estilo del Reino Unido.

Finalmente, el humor que se plantea también es menos coloquial y más oscuro, pues el remate de la secuencia es que Homero le dice a su esposa con total impavidez que su hijo está muerto.

El propio Beckett-King resume en la descripción del clip en YouTube su opinión sobre cómo imagina una versión británica del show: “Sería mucho más corto y depresivo”.

