Asume Edén Muñoz mayor responsabilidad con las letras de sus canciones

El cantante y compositor Edén Muñoz afirmó que actualmente asume una mayor responsabilidad con las letras de sus canciones y con el alcance de su trabajo, al reconocer que antes de tener hijos y formar una familia no dimensionaba de la misma manera su papel como artista.

Muñoz reflexionó sobre la influencia que pueden ejercer quienes tienen una plataforma pública y señaló que su perspectiva ha cambiado respecto al uso de las herramientas que le ha brindado su carrera.

“La verdad es que, y públicamente lo diré, es algo que en su momento a mí también la ola me revolcó, ¿por qué no decirlo? Claro, porque no tenía hijos, no tenía familia, no veía a lo mejor la responsabilidad de ser un artista”, comentó.

Sin embargo, el cantautor sostuvo que esa responsabilidad implica prestar atención a los mensajes que transmite mediante su música, sin que ello signifique asumir un papel de predicador ante su público.

“Si bien es cierto que tampoco puedo predicar como pastor, en lo absoluto, lo que sí es que cuando menos a título personal sí estoy tomando mucha responsabilidad con mis letras. Mi tour se llama ‘La Magia de Conectar’”, manifestó.

Como parte de esa visión, adelantó que contempla alianzas con instituciones vinculadas a la cultura para ampliar el alcance de mensajes positivos, aunque no precisó cuáles serían las dependencias participantes.

“Ya tenemos la planeación para llevar de la mano incluso con instituciones gubernamentales que tengan que ver con la cultura, con hacer alianzas al final de cuentas para que justamente el mensaje sea mucho más positivo”, declaró.

El compositor destacó que tanto Mazatlán como la música sinaloense tienen distintas expresiones que pueden difundirse, y aclaró que su reflexión no busca descalificar las etapas anteriores de su trayectoria.

“Insisto, Mazatlán es mucho más, la música sinaloense es mucho más. No estoy demeritando lo que ya pasó porque al final de cuentas fue parte del proceso para darnos cuenta, creo”, dijo.

Muñoz explicó que sus aspiraciones actuales van más allá de los logros profesionales y están relacionadas con la posibilidad de que niñas y niños encuentren en la música una forma de expresión y un espacio seguro.

“Yo creo que en el contexto musical ya hice check en muchas de las cosas que en el alter ego artístico uno llena, y esto va mucho más allá. Esto va justo a la magia de conectar, a que los niños también sientan ese despertar un poco y puedan tomar a la música como un lugar seguro también, porque lo es”, expresó.

Al hablar de su experiencia, recordó su paso por la colonia Montuosa, en Mazatlán, la cual describió como conflictiva en su momento, y destacó que su trayectoria también puede servir para mostrar otras posibilidades de desarrollo.

“Yo me acuerdo cuando yo salí de la Montuosa, siempre ha sido un barrio conflictivo, en su momento yo creo que era de los más conflictivos. Y, sin embargo, este es el mensaje que puedo compartir, que también se puede tomar un camino en el cual la música te dé la percepción que quieran tener de mí, no solamente como productor, como artista, como músico, pero también como parte de la sociedad”, señaló.

El cantante mencionó que busca extender sus iniciativas a distintas comunidades de Sinaloa, estado con el que mantiene vínculos familiares y personales.

“Yo soy nacido en Los Mochis, soy mazatleco adoptado de hace ya algunos años. Y tanto me siento comprometido con Mazatlán, que es donde vivo y donde no me veo en ningún otro lado, como también en todas las demás comunidades”, afirmó.

De tal forma, Edén Muñoz invitó al sector empresarial a participar, desde sus posibilidades, en proyectos comunitarios y a construir una red de apoyo que contribuya a generar oportunidades, especialmente para la niñez.