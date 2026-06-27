Atropellan a Wendolee ex participante de La Academia

Wendolee Ayala, ex participante de la primera generación de La Academia, sufrió un accidente en días pasados. La cantante fue atropellada en el estacionamiento de un supermercado cuando se encontraba con su hija Hannah, de cinco años.
La intérprete, de 44 años, revelo en De Primera Mano que “una mujer adulta” la impactó con su automóvil y que fue su instinto de madre lo que la hizo interponerse para evitar que el golpe alcanzara a su hija Hannah, quien en ese momento iba tomada de su mano.
“Fue de mucho susto. Hace unos días andaba con mi mamá, fuimos al supermercado, y con mis niños. Veníamos saliendo y en el estacionamiento, mi mamá venía adelante con mi niño y yo venía con mi niña, pero no sé, algo me avisó, y volteó a ver a una señora, pensé: ‘Esta señora no está como que muy atenta a lo que está haciendo’. Entonces, alcanzo a agarrar a mi niña y cuando voy regresando, la señora se da en reversa y nos alcanza a pegar”, contó el 25 de junio.
¡Wendolee fue ATR0P3LLAD4 por un carro y sus hijos lo presenciaron! La cantante confiesa que fue por una señora, así reaccionó #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DH3Nu3bzgM— De Primera Mano (@deprimeramano)
June 25, 2026
¡Wendolee fue ATR0P3LLAD4 por un carro y sus hijos lo presenciaron! La cantante confiesa que fue por una señora, así reaccionó #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DH3Nu3bzgM
Aunque la reacción de Wendolee fue interponer el carrito de supermercado para evitar el impacto, el automovil sí alcanzó a golpearla, al punto en que “le tronó la columna”, señala univision.com
“A mí me alcanzó a impactar el golpe en el cuerpo, me tronó toda la columna. Fue un golpe bastante fuerte. Mi mamá estaba super asustada y la señora, que era una señora adulta, se bajó y la verdad es que yo sentía más pena por la señora porque no se podía controlar, estaba muy asustada, le temblaba todo. Fue una situación difícil”, dijo, agradeciendo que el incidente no hubiera llegado a algo más grave.
“Sí me alcanzó a tronar toda la columna porque, yo creo, como que me puse dura. Tenía con esta mano (izquierda) agarrando el carrito y con esta otra (la derecha) a la niña, como que el golpazo sí hizo que la columna se me hiciera así (moviera como gelatina), entonces, sentí que me tronó la columna”, agregó.
Por último, Wendolee Ayala comentó que, aunque presenta dolor en la columna, espera que todo esté bien y pueda recuperarse pronto por completo.
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Según contó Wendolee Ayala en Instagram, el accidente ocurrió el lunes 22 de junio en el interior del estacionamiento de un supermercado. A través de un video que compartió en sus redes, la cantante, con gran sentido del humor, se sinceró sobre el “instinto de mamá” que la ayudó a salvar a su hija.
“Oficialmente me atropellaron por primera vez en mi vida”, dijo entre risas. “Me atropellaron en el estacionamiento. Estoy muy impresionada del instinto de mamá y de cómo funciona. En segundos vi que una señora se echó de reversa y siento el golpazo. La señora no nos vio”, relató.
“La señora se bajó super espantada, era una viejita, que casi le iba a dar un infarto. Gracias a Dios no me pasó nada, estoy bien. Pero me impresionó mucho el poder que tenemos las mamás”, concluyó.