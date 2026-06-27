Atropellan a Wendolee ex participante de La Academia

Wendolee Ayala, ex participante de la primera generación de La Academia, sufrió un accidente en días pasados. La cantante fue atropellada en el estacionamiento de un supermercado cuando se encontraba con su hija Hannah, de cinco años. La intérprete, de 44 años, revelo en De Primera Mano que “una mujer adulta” la impactó con su automóvil y que fue su instinto de madre lo que la hizo interponerse para evitar que el golpe alcanzara a su hija Hannah, quien en ese momento iba tomada de su mano. “Fue de mucho susto. Hace unos días andaba con mi mamá, fuimos al supermercado, y con mis niños. Veníamos saliendo y en el estacionamiento, mi mamá venía adelante con mi niño y yo venía con mi niña, pero no sé, algo me avisó, y volteó a ver a una señora, pensé: ‘Esta señora no está como que muy atenta a lo que está haciendo’. Entonces, alcanzo a agarrar a mi niña y cuando voy regresando, la señora se da en reversa y nos alcanza a pegar”, contó el 25 de junio.

¡Wendolee fue ATR0P3LLAD4 por un carro y sus hijos lo presenciaron! La cantante confiesa que fue por una señora, así reaccionó #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DH3Nu3bzgM — De Primera Mano (@deprimeramano) June 25, 2026

Aunque la reacción de Wendolee fue interponer el carrito de supermercado para evitar el impacto, el automovil sí alcanzó a golpearla, al punto en que “le tronó la columna”, señala univision.com “A mí me alcanzó a impactar el golpe en el cuerpo, me tronó toda la columna. Fue un golpe bastante fuerte. Mi mamá estaba super asustada y la señora, que era una señora adulta, se bajó y la verdad es que yo sentía más pena por la señora porque no se podía controlar, estaba muy asustada, le temblaba todo. Fue una situación difícil”, dijo, agradeciendo que el incidente no hubiera llegado a algo más grave. “Sí me alcanzó a tronar toda la columna porque, yo creo, como que me puse dura. Tenía con esta mano (izquierda) agarrando el carrito y con esta otra (la derecha) a la niña, como que el golpazo sí hizo que la columna se me hiciera así (moviera como gelatina), entonces, sentí que me tronó la columna”, agregó. Por último, Wendolee Ayala comentó que, aunque presenta dolor en la columna, espera que todo esté bien y pueda recuperarse pronto por completo.