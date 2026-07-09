Avanza la biopic de Britney Spears, ya tiene guionista y productora

La película será dirigida por Jon M. Chu, mientras que Marc Platt fungirá como productor, un equipo creativo que ha despertado grandes expectativas entre los seguidores de la llamada “Princesa del Pop”, señala quien.com

La incorporación de Meriwether representa uno de los avances más importantes del proyecto desde que el estudio adquirió los derechos del libro.

La esperada película sobre la vida de Britney Spears continúa avanzando. Universal Pictures ya encontró a la responsable de adaptar La mujer que soy (The Woman in Me) , las memorias de la cantante publicadas en 2023, al contratar a la guionista y productora Liz Meriwether, creadora de la exitosa serie New Girl y cocreadora de Dying for Sex .

Liz Meriwether es una de las escritoras más reconocidas de Hollywood gracias a su trabajo en televisión. Alcanzó la fama como creadora de New Girl, protagonizada por Zooey Deschanel, y posteriormente fue responsable de proyectos reconocidos como The Dropout y Dying for Sex, producciones que le valieron múltiples nominaciones al Emmy.

Aunque el estudio no ha revelado cuándo comenzará el rodaje ni quién interpretará a Britney Spears, diversos medios estadounidenses coinciden en que el proyecto ha cobrado un nuevo impulso tras meses de especulaciones sobre un posible retraso.

El filme estará basado en La mujer que soy, el libro autobiográfico con el que Britney Spears rompió el silencio sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida.

Publicada en octubre de 2023, la obra se convirtió en un fenómeno editorial al vender más de un millón de ejemplares durante su primera semana en Estados Unidos y traducirse a decenas de idiomas.

En sus memorias, la cantante narra su ascenso al estrellato desde la infancia, su relación con Justin Timberlake, la presión de la fama, la maternidad y, sobre todo, los trece años que pasó bajo una tutela legal que controló aspectos de su vida personal, financiera y profesional. También aborda el movimiento #FreeBritney, que impulsó el fin de esa tutela en 2021.

Uno de los mayores misterios del proyecto sigue siendo el reparto. Aunque en los últimos meses han circulado rumores sobre posibles candidatas para dar vida a Britney Spears, Universal no ha confirmado a ninguna actriz y el proceso de casting permanece bajo absoluta reserva.

Lo que sí está claro es que el estudio apuesta por convertir la historia de la intérprete de Toxic en uno de sus grandes proyectos biográficos.