Marvel Studios volvió a colocar a sus superhéroes en el centro de la conversación con el lanzamiento del tráiler final de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que sorprendió a los seguidores con revelaciones sobre Steve Rogers, Peggy Carter y el regreso de personajes que podrían abrir paso a una nueva generación de vengadores.

Uno de los momentos que más comentarios ha generado es la aparición de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, junto a Peggy Carter, personaje de Hayley Atwell, y su hijo, quien aparece como un adolescente.

La secuencia retoma la historia que quedó abierta después de los acontecimientos de Avengers: Endgame, cuando Steve decidió regresar al pasado para compartir su vida con Peggy.

La nueva imagen del Capitán América en su faceta familiar introduce otra dimensión en la historia del personaje, pues ahora no solamente estaría en juego el destino de los héroes y del multiverso, sino también aquello que Steve construyó lejos de las batallas.

El adelanto también muestra el regreso de Hailee Steinfeld como Kate Bishop, la joven arquera que apareció en la serie Hawkeye. Su presencia, junto con otras pistas del material promocional, volvió a alimentar las especulaciones sobre la posible incorporación de los Jóvenes Vengadores a la trama.

La teoría tomó mayor fuerza porque Kate aparece acompañada de Cassie Lang, interpretada por Kathryn Newton, hija de Ant-Man. Ambas se muestran dentro del departamento de Kate en Nueva York, aparentemente siguiendo los acontecimientos provocados por el choque de diferentes realidades.

De acuerdo con un análisis publicado por Entertainment Weekly, estas imágenes podrían ser una señal de que Marvel finalmente prepara la reunión de los Jóvenes Vengadores, agrupación de los cómics integrada por personajes que tienen vínculos con los héroes originales.

A esta posibilidad se suman Kamala Khan, Billy y Tommy Maximoff, Kid Loki, América Chávez y Patriot, quienes ya han sido presentados en distintas producciones del UCM.Sin embargo, Marvel Studios todavía no ha confirmado oficialmente la formación del equipo, por lo que su participación conjunta permanece como una de las principales teorías de los seguidores.

Otro de los momentos destacados del tráiler es el regreso de los X-Men clásicos. James Marsden, como Cíclope, protagoniza una secuencia especialmente esperada al pronunciar la emblemática frase de los cómics: “To me, my X-Men”, antes de que los mutantes se preparen para enfrentar a un ejército de Centinelas que, aparentemente, está bajo el control de Doctor Doom.

El avance también muestra la reunión de distintas agrupaciones, entre ellas los Vengadores, los Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los mutantes, en una historia que tendrá como principal amenaza a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa al universo Marvel después de haber dado vida a Tony Stark, Iron Man.

La expectativa por la producción también se ha trasladado a las publicaciones especializadas. La revista Empire presentó en noviembre cuatro portadas especiales dedicadas a la película, con imágenes de Robert Downey Jr. como Doctor Doom y fotografías de Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh, Sebastian Stan, Channing Tatum, Tom Hiddleston y otros integrantes del reparto.

También destacó a James Marsden como Cíclope e Ian McKellen como Magneto.Por su parte, Entertainment Weekly publicó una amplia portada y un reportaje especial sobre la producción, con entrevistas a los protagonistas y a los directores Joe y Anthony Russo.

En la conversación, los realizadores describieron el proyecto como la convergencia de 25 años de historias de Marvel y explicaron que la película abordará las consecuencias de decisiones difíciles, la pérdida y las relaciones personales.

El reportaje también profundiza en el regreso de Chris Evans y Hayley Atwell, así como en la participación de Robert Downey Jr. como un Doctor Doom con una historia marcada por la pérdida y la venganza.

Dirigida por los hermanos Russo, Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 en Estados Unidos y será el preludio de Avengers: Secret Wars, programada para el 17 de diciembre de 2027, con la que Marvel prepara una nueva etapa para su universo cinematográfico.