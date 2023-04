De acuerdo la publicación, la canción junto a Grupo Frontera se estrenará este lunes 17 de abril, aunque no especifican a qué hora.

Aunque a través de TikTok, compartió un fragmento el tema.

“Te queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto”, se puede escuchar en el clip.