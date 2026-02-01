Bad Bunny arremete contra el ICE en su discurso al recibir el Grammy a mejor álbum urbano

Bad Bunny se subió al escenario por primera vez para recibir el gramófono a mejor álbum de música urbana por su aclamado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

“Fuera ICE”, arrancó el reguetonero Bad Bunny en su primer discurso de agradecimiento en el palco de los Grammys, al usar las siglas que identifican a la policía de inmigración de Estados Unidos.

El conejo malo usó todo su discurso de agradecimiento para ensalzar a la comunidad latina.

El conejo malo usó todo su discurso de agradecimiento para ensalzar a la comunidad latina.

En su más abierto pronunciamiento contra la campaña antinmigratoria que impulsa Donald Trump en Estados Unidos, el conejo malo usó todo su discurso de agradecimiento para ensalzar a la comunidad latina: “no somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, dijo.

El cantante de 31 años, que más temprano ganó otra estatuilla a mejor interpretación de música global, pidió a la gente no contaminarse por el odio.

“El odio se vuelve más fuerte con más odio. La única cosa más poderosa que el odio es amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes”, dijo el cantante cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor”.

Bad Bunny llegó a la 68ª edición de los premios Grammy como uno de los favoritos, con seis nominaciones.

El primer artista en ser nominado a las tres categorías más importantes de la noche (mejor álbum, grabación y canción del año) con un trabajo totalmente en español, se prepara para lo que promete ser una histórica presentación la semana que viene en el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano