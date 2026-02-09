Bad Bunny borra todo su Instagram tras el Super Bowl 2026 y desata teorías sobre nueva música

Bad Bunny sacudió de nuevo las redes, al eliminar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, luego del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El cantante puertorriqueño quitó su foto de perfil y dejó de seguir a cualquier usuario y ahora la cuenta @badbunnypr solo muestra un enlace en la biografía que dirige al sitio oficial de su álbum Debí Tirar Más Fotos, lo que encendió teorías entre sus seguidores sobre un posible anuncio importante.

No es la primera vez que el artista limpia sus redes antes de lanzar música nueva. En ocasiones anteriores, Bad Bunny ha borrado contenido o modificado su perfil como parte de la estrategia previa a un nuevo álbum o una nueva etapa artística, detalla elimpacial.com.

Tras su show en el Super Bowl, fans y medios comenzaron a especular sobre un posible disco sorpresa, una gira mundial, una nueva era musical, o un cambio de imagen tras su reciente éxito.

El silencio del cantante ha sido interpretado como una señal de que algo importante podría anunciarse en los próximos días o semanas.