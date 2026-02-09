Bad Bunny celebró la riqueza y la diversidad de la cultura latina

Bad Bunny transformó el escenario del Super Bowl 2026 en un poderoso manifiesto que celebró la riqueza y diversidad de la cultura latina, en un espectáculo que ha resonado por su estilo innovador y su compromiso con la inclusión.

Desde el inicio de su actuación, de 13 minutos, Benito Antonio Martínez Ocasio, se presentó con su nombre real, y frente a millones de espectadores, tanto presenciales como los que lo siguieron en línea, dijo:

“Si hoy estoy aquí en el Super Bowl XL es porque nunca, nunca dejé de creer en mí, tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas”.

La escenografía, que aludía a la cultura caribeña, evocó un sentido de pertenencia y orgullo. Cada detalle, desde la vestimenta hasta la coreografía, fue cuidadosamente diseñado para transmitir un mensaje de unidad y resistencia.

El espectáculo inició con “Titi me preguntó” y una toma abierta de personas trabajando en campos de caña de azúcar, que representa una fuente económica de muchos países del caribe, incluyendo Puerto Rico.