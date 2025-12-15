Bad Bunny conquista a los mexicanos con show épico

Bad Bunny conquistó a los mexicanos en los conciertos que presentó como parte de su gira de Debí tirar más fotos, en los que fusionó salsa, plena, perreo y orgullo latino en una noche que celebró la unión entre Puerto Rico y México.
“Ustedes son la última ciudad que voy a visitar este año... ¡Hay que cerrar el año en México!”, dijo el puertorriqueño al abrir su concierto.
Y cantaron Callaita, seguido de Turista en danzón con traje neoyorquino, y Nadie Sabe con Chuwi y trompeta salsera.
De acuerdo con medios nacionales, el boricua priorizó ritmos afroantillanos como bomba, plena, paso doble. Concho, la ranita animada, probó tacos y pozole antes de anunciar la Casita central, donde cantó Kloufrens, Tití me preguntó, Neverita y Me porto bonito de Un verano sin ti, más Si veo a tu mamá, Bichiyal y Yo perreo sola.
Pasó a trap con Diles, Mónaco y Chambea, invitando a Los Pleneros de la Cresta —colaboradores en Debí tirar más fotos— para plena auténtica. Agradeció:
Cerró con El Apagón y título homónimo, deseando Feliz Navidad.
Además de la caída que sufrió, en la primera fecha, lo que más ha llamado la atención en los conciertos son a todos los famosos que invita a ser parte de este espacio, ya que van desde actrices hasta influencers.
El colombiano Feid, la actriz Bárbara Gil, son algunos de ellos. En otros videos que circulan en redes sociales se puede ver que otros de los invitados fueron la actriz mexicana Ana de la Reguera y el actor Diego Boneta.
Para la tercera fecha, las artistas invitadas a ‘La Casita’ fueron la conductora Galilea Montijo, la influencer Manelyk y la actriz Karol Sevilla.
Además, fueron vistos disfrutando los influencers Luisito Comunica y Ary Tenorio.