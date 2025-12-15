Bad Bunny conquista a los mexicanos con show épico

Bad Bunny conquistó a los mexicanos en los conciertos que presentó como parte de su gira de Debí tirar más fotos, en los que fusionó salsa, plena, perreo y orgullo latino en una noche que celebró la unión entre Puerto Rico y México.

“Ustedes son la última ciudad que voy a visitar este año... ¡Hay que cerrar el año en México!”, dijo el puertorriqueño al abrir su concierto.

Y cantaron Callaita, seguido de Turista en danzón con traje neoyorquino, y Nadie Sabe con Chuwi y trompeta salsera.

De acuerdo con medios nacionales, el boricua priorizó ritmos afroantillanos como bomba, plena, paso doble. Concho, la ranita animada, probó tacos y pozole antes de anunciar la Casita central, donde cantó Kloufrens, Tití me preguntó, Neverita y Me porto bonito de Un verano sin ti, más Si veo a tu mamá, Bichiyal y Yo perreo sola.

Pasó a trap con Diles, Mónaco y Chambea, invitando a Los Pleneros de la Cresta —colaboradores en Debí tirar más fotos— para plena auténtica. Agradeció:

Cerró con El Apagón y título homónimo, deseando Feliz Navidad.

Además de la caída que sufrió, en la primera fecha, lo que más ha llamado la atención en los conciertos son a todos los famosos que invita a ser parte de este espacio, ya que van desde actrices hasta influencers.