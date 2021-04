Bad Bunny el gran ganador de los Latin AMAs

En el BB&T Center de la ciudad de Sunrise Florida se celebró la sexta entrega de los Latin American Music Awards; el máximo ganador fue Bad Bunny quien se llevó cinco galardones de los ocho a los que estaba nominado.

El interprete de Yo perreo sola no asistió a la ceremonia, pero eso no le impidió alzarse en las categorías más importantes de la premiación como Artista de Año, Álbum del Año por YHLQMDLG, Artista Favorito masculino, Artista Favorito Urbano y Álbum Favorito por “Las que no iban a salir”.

En total se repartieron 25 estatuillas para cada una de las categorías, una noche de sorpresas pues los máximos favoritos no ganaron; en el urbano era J Balvin el máximo nominado de la noche, sin embargo,no se llevó ningun premio; mientras que en el regional mexicano era Banda MS, quien también se quedó con las manos vacías.

Sin embargo, Karol G también fue una de las ganadoras de la noche, quien se llevó tres de las nueve nominaciones; Sencillo del Año, Canción Favorita-Urbano y Colaboración del Año, todas por su éxito Tusa.

Anitta siempre si fue a la premiación, luego de que corriera la noticia de que se había infectado de Coronavirus, su equipo emitió un comunicado donde aclaró que esos resultados fueron de una prueba raposa, y que luego se le aplicaron dos pruebas pcr a las cuales salió negativa.

La cantante brasileña se llevó el premio a Cantante favorito femenino del año, y al recibir el premio agradeció a la comunidad hispana por la aceptación.

“Que emoción estar acá, siempre digo esto que venir de Brasil y aprender toda la cultura latina, Brasil es un País latino pero hablamos portugués, entonces esto hace que las cosas se partan un poco, y venir acá y aprender toda esta cultura increíble en español, los cantantes, la música, es algo increíble, muchas gracias por el espacio”, dijo Anitta al recibir el premio a Artista favorita del año.

Una de las sorpresas de la noche fue la joven agrupación Eslabón Armado, quien venció a Banda MS, Jowell & Ran y Reik, en la categoría de Dúo o grupo.

“Felicidades compañeros, muchas gracias es el primer año aquí en los premios, muy nerviosos, la neta no tengo palabras. Este premio se lo quiero dedicar a mis papás que aquí están con nosotros, a mi mamá por criar a unos muchachos muy agradecidos, a nuestra compañía Del Records... quiero llorar la neta, pero muchas gracias”, dijo Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado.

Una de las presentaciones más dinámicas de la moche fue la de Mike Towers y Juhn interpretaron sobre el escenario el tema Bandido, uno de los exitos más importantes del año, y que los puso en el mapa musical. Este tema tan solo en Youtube tiene más de 354 millones de reproducciones, y se estreno hace cuatro meses.

LOS GANADORES SON:

Artista del año: Bad Bunny.

Nuevo artista del año: Rauw Alejandro.

Sencillo del año: "Tusa", Karol G y Nicki Minaj.

Álbum del año: "YHLQMDLG", Bad Bunny.

Artista favorita femenina: Anitta.

Artista favorito masculino: Bad Bunny.

Dúo o grupo favorito: Eslabón Armado.

Artista favorito - pop: Shakira.

Álbum favorito - pop: "Por primera vez", Camilo.

Cancion favorita - pop: "Me gusta", Shakira y Anuel AA.

Artista favorito solo - regional mexicano: Christian Nodal.

Dúo o grupo favorito - regional mexicano: Eslabón Armado.

Album favorito - regional mexicano: "Ayayay!", Christian Nodal.

Cancion favorita - regional mexicano: "Amor tumbado", Natanael Cano.

Artista favorito - urbano: Bad Bunny.

Álbum favorito - urbano: "Las que no iban a salir", Bad Bunny.

Cancion favorita - urbano: "Tusa", Karol G y Nicki Minaj.

Artista favorito - tropical: Romeo Santos.

Álbum favorito - tropical: "Alter ego", Prince Royce.

Cancion favorita - tropical: "Carita de inocente", Prince Royce.

Artista favorito - crossover: Dua Lipa.

Colaboración del ano: "Tusa", Karol G y Nicki Minaj.

Artista social del año: Cardi B.

Video favorito: "De una vez", Selena Gomez.

Concierto virtual favorito: "Ser o parecer 2020", RBD.