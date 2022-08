“Muchas gracias Nueva York, orgullo latino. De corazón no tengo palabras ante el orgullo que siento al recibir este premio. Siempre creí desde el principio que yo podía ser el artista más grande del mundo, sin cambiar mi estilo, y mi idioma”, dijo el puertorriqueño.

Bad Bunny ganó el premio de Artista del año, al recibir los mayores votos del público, en los MTV Video Music Awards que se llevaron a cabo en el Prudential Center en Newark, New Jersey.

El evento fue conducido por Nicki Minaj, LL Cool J y Jack Harlow y fueron premiados Taylor Swift con All Too Well , versión de 10 minutos, por mejor video de larga duración.

El mejor en rock fue Black Summer , de Red Hot Chili Peppers; y el mejor alernativo Måneskin con I wanna be your slave .

El mejor video de hip-hop fue para Nicki Minaj ft. Lil Baby con Do We Have A Problem?

Blackpink, la girlband koreana, ganó Best Metaverse, un premio que volvió a las manos de una agrupación femenina desde 1999 cuando ganó TLC.

J Balvin, Bad Bunny, Becky G, Camilo y Evaluna también estuvieron en la gala de los premios para representar a Latinoamérica.

Eminem y Snoop Dogg provocaron polémica por aparecer con un enorme cigarro de marihuana. Y

Además, por la breve aparición de Johnny Depp, que después de que Lizzo abriera la ceremonia de entrega de premios, el actor de 59 años, hizo una breve aparición al proyectarse su cara en un astronauta -una réplica del trofeo Moonman- suspendido del techo.

“Sólo quiero que sepan que estoy disponible para cumpleaños, bat mitzvahs, bodas, velatorios... cualquier cosa que necesiten”, dijo.

Los ganadores

Artista del año: Bad Bunny.

Mejor video del año: Taylor Swift – All Too Well.

Mejor colaboración: Lil Nas X y Jack Harlow, Industry baby.

Mejor video de larga duración: Taylor Swift con All Too Well, versión de 10 minutos.

Mejor actuación en el metaverso: BLACKPINK, The Virtual.

Mejor Canción Alternativa: Måneskin – I wanna be your slave.

Actuación Push del año: December 2021: SEVENTEEN – Rock With You.

Mejor video con causa: Lizzo, About damn time.

Mejor Video Latino: Anitta, Envolver.

Mejor video de hip pop: Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?

Canción del verano: Jack Harlow, First class.

Mejor video rock: Red Hot Chili Peppers – Black Summer.

Mejor artista nuevo: Dove Cameron.