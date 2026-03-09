Bad Bunny hace cantar a japoneses en español durante concierto en Tokio

Bad Bunny hizo cantar a los japoneses en español, durante su primera presentación en Asia con un concierto especial en Tokio.

Durante aproximadamente una hora y media, el artista ofreció un espectáculo cercano ante cientos de seguidores que llenaron el recinto y corearon sus canciones más populares.

Además, el puertorriqueño hizo historia al cantar en japonés durante su primer concierto en Tokio el 7 de marzo de 2026, interpretando la parte final de su éxito “Yonaguni” en el idioma local. El show exclusivo para Spotify Billions Club en el Tipstar Dome Chiba incluyó también toques de japonés en “Tití Me Preguntó”.

El evento reunió a fans de distintas nacionalidades que viajaron para presenciar el debut del intérprete en el continente asiático. El entusiasmo del público se dejó sentir desde los primeros minutos, cuando el artista apareció en el escenario y comenzó un recorrido musical por algunos de los temas que han marcado su carrera.