Bad Bunny no cobrará por el Super Bowl; el secreto detrás del medio tiempo

El próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium ubicado en Santa Clara, California se realizará Super Bowl LX y el acto del medio tiempo correrá a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. Este lo convierte como en el primer latino en encabezar, en solitario, la justa deportiva.

El anuncio de su participación ha dividido las opiniones en Estados Unidos y causado incomodidad al presidente Donald Trump, quien ha informado que no asistirá al partido en el que el cantante Charlie Puth también interpretará el Himno Nacional.

Pero ¿sabías que Bad Bunny no cobrará un sólo dólar por presentarse? Por increíble que parezca el reggaetonero, ni sus antecesores en el medio tiempo, han cobrado un centavo. A ver, claro que esto puede sonar inverosímil pero la realidad es que existen otros beneficios que van más allá del dinero.

De forma corta se puede decir que no cobran por el tema de la exposición. Aunque eso es una realidad también hay otros factores.

La NFL no paga a los artistas que se presentan y ellos cubren los costos del espectáculo. Esto con el apoyo del patrocinador que desde 2023 es Apple Music.

¿Qué cubre el presupuesto? Bueno, este incluye la puesta en escena que ven los asistentes al estadio y los poco más de 100 millones de espectadores que lo miran desde una pantalla a nivel mundial.

Aunque no existe un dato claro sobre la inversión de dinero, se habla de una cifra entre los 10 y 13 millones de dólares (si lo calculamos por el tiempo del show cada minuto costaría 1 millón de dólares).

En los últimos años, el streaming se ha convertido en una de las formas de escuchar música y espectáculos como el medio tiempo del Super Bowl no son ajenos a esto pues tras el show las reproducciones suben.

Por ejemplo, en el 2020 cuando Shakira y Jennifer Lopez se presentaron en Miami como parte del Super Bowl 54 y Spotify informó que las canciones de la originaria del Bronx aumentaron un 335% y la de Barranquilla un 230%.

Hoy que Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial ¿Cuánto incrementarán sus escuchas en streaming?

El espectáculo de medio tiempo también es una oportunidad para promocionar. Y es que algunos artistas aprovechan esta exposición para mostrar música nueva o posteriormente lanzar álbumes o anunciar giras.

En 2012, Madonna cantó “Give Me All Your Luvin’”, el primer sencillo del LP, MDNA lanzado en marzo de ese mismo año. The Weeknd aprovechó tener uno de los temas más escuchados en 2021 (en medio de la pandemia) y se embarcó en su gira mundial After Hours til Dawn Tour que sigue su curso en este 2026.

Con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en contra de migrantes y hasta el asesinato de ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) no se sabe si el cantante de origen puertorriqueño realizará un statement sobre esto.

En cuanto a la música muchos están apostando porque lleve “La Casita” al centro del Levi’s Stadium de Santa Clara, California e interprete sus temas más exitosos.

Hasta el momento se desconoce si el Conejo Malo llevará a alguno de sus colegas al escenario.