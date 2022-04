$!Bad Bunny promociona su nuevo tema mediante una llamada que sus fans hacen

“Se vende Bugatti Chiron 110 anniversary ready para traspaso. Está a mi nombre, 0 multas, tiene marbete y mantenimientos al día. Motor 16 Cilindros, 4 turbinas con 1,479 caballos de fuerza. Totalmente inmaculado, solo tiene 486 millas y 9 horas de vuelo. Lo doy en $3,5 OMO. Bugatti Modelo Chiron Año 2019, Gasolina o Diesel, $3,500,000, ¡SOLO LLAMADAS!”.

Lo que causó revuelo no fue la venta del auto, sino que al llamar al número de contacto, los “interesados” se llevaron la gran sorpresa de escuchar en exclusiva el extracto de uno de las nuevos temas del cantante, todo esto a la espera del estreno de su nuevo álbum, que será lanzado este año.

El extracto de la canción dice así:

“Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver, quizás no te importa, quizás te va a doler. Esto es un ratito, mami, no te acostumbres. El amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe”,.

En cuestión de minutos, en redes sociales se volvió viral, no solo el aviso de la venta del automóvil, sino también videos de usuarios llamando al 787 417 8605 y escuchando los 45 segundos del tema.