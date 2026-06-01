Bad Bunny reconoce a Ester Expósito en ‘La Casita’

Tras arrancar su gira de España en Barcelona, Bad Bunny aterrizaba en Madrid para llevar a cabo un total de 10 conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Uno de los alicientes del primero era saber qué famosos visitarían La Casita del puertorriqueño.

En el portal de noticias vanguardia.com se menciona que entre las elegidas destacaron las actrices Ester Expósito, Ana de Armas y María León, el actor Martiño Rivas y la empresaria y creadora de contenido Chiara Ferragni. También los futbolistas del Real Madrid Kilian Mbapppé, Álvaro Carreras, y del Rayo Vallecano, e Isi Palazón. La actriz que saltó a la fama por Élite fue la más comentada de la noche al protagonizar los vídeos más virales del concierto.

Agrega el portal que Expósito, al igual que las demás, se posicionó en primera fila, justo delante de la puerta por la que supuestamente sale el puertorriqueño hacia el exterior de la caseta.

Esta residencia típica puertorriqueña funciona como un segundo escenario en el concierto y como una especie de zona VIP donde van los famosos y algunos seleccionados del público por el equipo del artista.

Al parecer, Benito no suele estar al tanto de las celebridades que asisten a La Casita, por lo que sus reacciones espontáneas al reconocer a algún famoso suelen generar mucho revuelo. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando el cantante identificó a Expósito entre el público y compartió con ella unos segundos de baile. La escena desató la euforia de los 64 mil espectadores que llenaban el estadio.

Más allá de ese momento, también circularon numerosos videos en los que se veía a la actriz disfrutando del concierto, bailando y cantando las canciones como una fan más. En otro punto del recinto se encontraba su actual pareja, Kilian Mbappé, que seguía el espectáculo.