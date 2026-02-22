Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón durante su concierto en Brasil

El cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió un homenaje público durante su concierto en Brasil a Willie Colón, fallecido el sábado pasado.
En el segundo concierto en el estadio Allianz Parque, como parte de su gira internacional “Debí tirar más fotos”, el cantante detuvo la música y pidió atención al público.
“Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”.
Tras sus palabras, el estadio respondió con un aplauso prolongado que marcó uno de los momentos más emotivos de la noche.
Durante su intervención, el artista envió condolencias a la familia de Willie Colón y destacó la influencia del músico en la historia de la salsa y los ritmos caribeños.
También mencionó a “Los Sobrinos”, nombre con el que suele referirse a su equipo cercano, al señalar que el legado de figuras como Colón se mantiene vigente mientras nuevas generaciones continúen interpretando y respetando estos géneros.
El gesto fue interpretado por muchos seguidores como un reconocimiento a sus raíces musicales y culturales, así como un llamado a no olvidar a los pioneros de la música latina, incluso dentro de escenarios dominados por géneros urbanos.
Independientemente de la información no confirmada, el impacto de Willie Colón en la música es incuestionable. A lo largo de su carrera, fue una figura central en la expansión de la salsa, tanto en lo musical como en lo social y narrativo.
Es reconocido por trabajos emblemáticos como “Siembra”, realizado junto a Rubén Blades, así como por sus colaboraciones con Héctor Lavoe y Celia Cruz. Su estilo ayudó a llevar la salsa a un plano de crónica urbana y a posicionarla como una expresión cultural de identidad latinoamericana.
De acuerdo con registros públicos y catálogos discográficos, no existen colaboraciones musicales directas entre Bad Bunny y Willie Colón. Su vínculo se limita al reconocimiento artístico y a la influencia cultural que el salsero ha tenido en generaciones posteriores de músicos puertorriqueños y latinos.