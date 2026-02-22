Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón durante su concierto en Brasil

El cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió un homenaje público durante su concierto en Brasil a Willie Colón, fallecido el sábado pasado.

En el segundo concierto en el estadio Allianz Parque, como parte de su gira internacional “Debí tirar más fotos”, el cantante detuvo la música y pidió atención al público.

“Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”.

Tras sus palabras, el estadio respondió con un aplauso prolongado que marcó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Durante su intervención, el artista envió condolencias a la familia de Willie Colón y destacó la influencia del músico en la historia de la salsa y los ritmos caribeños.