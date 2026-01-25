Bad Bunny rinde homenaje a Yeison Jiménez en Medellín

En medio de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, el artista puertorriqueño Bad Bunny detuvo su presentación en el Estadio Atanasio Girardot para rendir un homenaje público a Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, fallecido recientemente.

Durante el segundo en Medellín, el cantante hizo el homenaje ante más de 50 mil asistentes, quienes respondieron con aplausos y cantos en un ambiente de respeto colectivo, el cual fue documentado por asistentes y retomado por medios colombianos e internacionales especializados en entretenimiento, que destacaron el impacto simbólico del momento y la conexión entre ambos artistas, pese a pertenecer a géneros distintos.

Bad Bunny decidió pausar el ritmo habitual de su espectáculo. En lugar de continuar con su repertorio urbano, dio paso a su cuatrista, José Eduardo Santana, quien tomó una guitarra acústica y comenzó a interpretar los primeros acordes de “Aventurero”, uno de los temas más representativos de Yeison Jiménez.

El estadio completo reaccionó de inmediato. Miles de personas corearon la canción de principio a fin, sin acompañamiento vocal del artista principal. Durante ese lapso, Bad Bunny permaneció en silencio, observando al público y permitiendo que el momento fuera protagonizado por la música y la memoria del cantante colombiano.

Tras concluir la interpretación, el concierto retomó su curso con el tema “Pitorro de Coco”, aunque el homenaje ya había marcado uno de los instantes más recordados de la noche.

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana, un género que combina elementos de la ranchera, la música carrilera y las tradiciones regionales del país.

A lo largo de su carrera, Jiménez logró hitos poco comunes para su género. Entre ellos, convertirse en el primer cantante de música popular en llenar el Estadio El Campín de Bogotá, un logro que amplió la visibilidad del estilo musical a nivel nacional e internacional.

Canciones como “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza” se posicionaron como referentes del género y lo llevaron a encabezar giras y festivales en distintos puntos de Colombia y América Latina.

El fallecimiento de Yeison Jiménez ocurrió el 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo registrado en el departamento de Boyacá, de acuerdo con reportes oficiales y notas informativas difundidas por medios nacionales colombianos.

El cantante viajaba a bordo de una avioneta Piper PA-31 Navajo, junto a otras cinco personas. La aeronave despegó del aeropuerto de Paipa, pero no logró alcanzar la altura necesaria y se estrelló en una zona cercana a Duitama. El impacto provocó un incendio total del aparato y no se reportaron sobrevivientes.

Según la información disponible, Jiménez se dirigía a Medellín, donde tenía programada una presentación esa misma noche, lo que intensificó el impacto de la noticia en la comunidad musical y entre sus seguidores.