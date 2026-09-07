Bad Bunny rompe récord con siete premios Emmy por show del Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny, rompió un récord histórico al obtener siete premios Emmy. Uno de los galardones fue para Benito Martínez Ocasio, quien recibió su primer Emmy el sábado, en la ceremonia de artes creativas.

El show, oficialmente denominado The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, acumuló siete estatuillas de nueve nominaciones, superando la marca anterior del espectáculo de 2022, que obtuvo tres premios.

Benito Martínez Ocasio recibió su primer Emmy en la categoría de mejor especial de variedades en vivo, según informaron los organizadores. El espectáculo también fue reconocido por la Academia por dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/trabajo de cámara y dirección, sumando un total de siete galardones para el show.

La Academia de la Televisión, encargada de conceder los premios Emmy, organiza estos reconocimientos en tres galas distintas. El sábado se dieron a conocer los ganadores de las categorías técnicas y artes creativas, donde el show de Bad Bunny brilló. La gala principal, que otorgará las estatuillas PrimeTime, se realizará el 14 de septiembre, con la serie “The Pitt” liderando las nominaciones con 26 candidaturas.