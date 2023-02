‘Encanto’, exponentes fuera de las categorías latinas

Mención aparte mereció la película Encanto, que barrió a sus competidores y se embolsó tres Grammy en dos categorías más allá del ámbito latino: la de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, mejor banda sonora para medios visuales, y mejor canción compuesta para medios visuales.

En esta última triunfó gracias al tema We don’t talk about Bruno, del compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que integra el repertorio de la oscarizada cinta.

“Gracias a los músicos que crearon esto e hicieron el mundo un poco mejor con esta película”, afirmó emocionada Germaine Franco, también compositora de algunas de las creaciones de la música de este filme.

Más allá de Encanto, los candidatos hispanos no lograron salir elegidos en otros apartados generales.

Rosalía no pudo repetir con su segundo premio de la tarde, pues Motomami (Tik Tok Live Performance) no prosperó en la categoría de mejor video musical de formato largo.

El saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón; el pianista panameño Danilo Pérez; y el clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera tampoco lograron el premio a mejor composición instrumental.

Don’t forget my love del compositor de ascendencia mexicana Miguel Jontel, se dio de bruces con Break my soul, una de las máximas favoritas de la tarde, que se llevó el premio en la categoría de mejor grabación de electrónica o dance.

Asimismo, el director de la Sinfónica Juvenil de Nueva York, Michael Repper, venció al venezolano Gustavo Dudamel, a cargo de la Filarmónica de Los Ángeles, en el apartado de mejor interpretación de orquesta.

La gala principal de la 65 edición de los Grammy se llevó a cabo con el cómico Trevor Noah como maestro de ceremonias y en ella se anunciaron los ganadores de las categorías más importantes para la industria musical.

Lista de ganadores de las categorías principales de los Premios Grammy 2023

Álbum del año: Harry’s House - Harry Styles

Grabación del año: About Damn Time - Lizzo

Canción del año: Just Like That - Bonnie Raitt

Artista revelación: Samara Joy

Mejor grabación dance/electrónica: Break My Soul - Beyoncé

Mejor canción R&B: Cuff It - Beyoncé, Denisia “Blu June” Andrews, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream”, Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers y Raphael Saadiq

Mejor álbum dance/electronica: Reinassance - Beyoncé

Mejor actuación R&B tradicional: Plastic Off The Sofa - Beyoncé

Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti” - Bad Bunny

Mejor álbum pop vocal: Harry’s House - Harry Styles

Mejor actuación pop en solitario: Easy on Me - Adele

Mejor álbum rap: Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Mejor actuación de duo/grupo pop: Unholy - Sam Smith y Kim Petras

Mejor álbum rock, urbano o alternativo latino: “Motomami” - Rosalía

Mejor álbum de pop latino: “Pasieros” - Rubén Blades y Boca Livre

Mejor álbum pop tradicional vocal: Higher - Michael Bublé

Mejor álbum rock: Patient Number 9- Ozzy Osbourne

Mejor actuación rock: Broken Horses - Brandi Carlile

Mejor canción rock: Broken Horses - Brandi Carlile

Mejor audiolibro o grabación narrada: Finding Me - Viola Davis

Mejor actuación música alternativa: Chaise Longue - Wet Leg

Mejor álbum R&B: Black Radio III - Robert Glasper

Mejor actuación R&B: Hrs & Hrs - Muni Long

Mejor actuación rap melódico: Wait For You - Future, Drake y Tems

Compositor del año, no clásico: Tobias Jesso Jr.

Productor del año, no clásico: Jack Antonoff

Mejor remix, no clásico: About Damn Time (Purple Disco Machine Remix) - Lizzo

Mejor álbum country: A Beautiful Time - Willie Nelson

Mejor actuación country en solitario: Live Forever - Willie Nelson

Mejor actuación country duo/grupal: Never Wanted To Be That Girl Carly - Pearce y Ashley McBryde

Mejor canción country: Til You Can’t - Cody Johnson

Mejor actuación de americana: Made Up Mind - Bonnie Raitt

Mejor álbum folk: Revealer - Madison Cunningham

Mejor álbum de música de raíces regionales: Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival - Ranky Tanky

Mejor álbum new age: Mystic Mirror - White Sun Music

Mejor álbum de música global: Sakura - Masa Takumi

Mejor actuación de música global: Bayethe - Wouter Kellerman, Zakes Bantwini y Nomcebo Zikode

Mejor solo de jazz improvisado: Endangered Species - Wayne Shorter y Leo Genovese

Mejor álbum de jazz vocal: Linger Awhile - Samara Joy

Mejor álbum de jazz instrumental: New Standards Vol. 1 - TerriLyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens

Mejor álbum de un conjunto grande de jazz: Generation Gap Jazz Orchestra - Steven Feikfe, Bijon Watson

Mejor actuación/canción de música cristiana contemporánea: Fear Is Not My Future - Maverick City Music & Kirk Franklin (Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake y Hannah Shackelford)

Mejor álbum gospel: One Deluxe - Maverick City Music y Kirk Franklin

Mejor álbum de raíces gospel: The Urban Hymnal - Banda de marcha de la Universidad Estatal de Tennessee

Mejor canción de raíces estadounidenses: Stompin’ Around - Aaron Neville y The Dirty Dozen Brass Band

Mejor álbum de bluegrass: Crooked Tree - Molly Tuttle y Golden Highway

Mejor álbum de blues tradicional: Get On board - Taj Mahal y Ry Cooder

Mejor video musical: All Too Well: The Short Film - Taylor Swift, directora; Saul Germaine, productor

Mejor filme musical: Jazz Fest: A New Orleans Story - artistas varios; Frank Marshall, directores del video; Frank Marshall, Sean Stuart y Ryan Suffern, productores

Mejor álbum de comedia: The Closer - Dave Chappelle

Mejor álbum de teatro musical: Into The Woods (2022 Broadway Cast Recording) - Sara Bareilles, Brian d’Arcy James, Patina Miller y Phillipa Soo, vocalistas principales; Rob Berman y Sean Patrick Flahaven, productores (Stephen Sondheim, compositor) (2022 Broadway Cast)

Mejor banda sonora para medios visuales: “Encanto” - Germaine Franco

Mejor canción escrita para medios visuales: “No se habla de Bruno”, de “Encanto” - Lil-Manuel Miranda, compositor

Mejor banda sonora para videojuegos u otros medios interactivos: Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök - Stephanie Economou

Mejor álbum de audio inmersivo: Divine Tides - Eric Schilling, Ricky Kej y Steward Copeland

Mejor diseño de álbum, no clásico: Harry’s House - Jeremy Hatcher

Mejor paquete de grabación: Beginningless Beginning - Chun-Tien Hsia y Qing-Yang Xiao

Mejor composición de música clásica contemporánea: Puts: Contact - Kevin Puts, compositor: Xian Zhang (Time for Three & The Philadelphia Orchestra)

Mejor actuación de orquesta: Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman - conductor: Michael Repper (New York Youth Symphony)

Mejor grabación de ópera: Blanchard: Fire Shut Up In My Bones - Yannick Nézet-Séguin, conductor; Angel Blue, Will Liverman, Latonia Moore y Walter Russell III; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

Mejor actuación coral: Born - Donald Nally, Dominic German, Maren Montalbano, Rebecca Myers y James Reese

Mejor álbum instrumental contemporáneo: Empire Central - Snarky Puppy

Mejor composición instrumental: Refuge - Geoffrey Keezer

Mejores arreglos, instrumentos y voz: Songbird (versión orquestal) - Vince Mendoza y Christine McVie (arreglista)

Mejores arreglos instrumentales o a capella: Scrapple From The Apple - John Beasley (Magnus Lingdren, John Beasley y The SWR Big Band ft. Martin Aeur)

Mejores notas de un álbum: Yankee Hotel Foxtrot (edición de superlujo 20 aniversario) - Bob Mehr

Mejor álbum histórico: Yankee Hotel Foxtrot (edición de superlujo 20 aniversario) - Bob Mehr

Mejor álbum de poesía hablada: The Poet Who Sat By The Door - J. Ivy