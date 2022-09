El intérprete de temas como Titi me preguntó , y Chambea , no se presentó en la premiación, debido a que se encuentra en los ensayos de los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana en el SoFi Stadium de Inglewood.

Farruko, quien sí estuvo presente, logró llevarse cuatro galardones, esto gracias a su éxito Pepas en las categorías de Hot Latin Song Canción del Año, Canción del Año Ventas, Canción del Año Streaming y Canción Latin Rhythm del Año.

En su mensaje de agradecimiento resaltó que él acudía a estos eventos no a recibir un premio, sino para aprovechar este foro para recordar al público, que a veces son tan buenos como lo último que hicieron.

“Imaginen que yo tuviera un accidente o una enfermad y muriera, lo último que dirían de mí sería Farruko el de Pepas, pero hoy en día he cambiado mi vida, soy una persona imperfecta al igual que todos ustedes, pecador, no veo un poco más santo que nadie, pero saben algo, si me muero hoy, Dios no lo permita, se van a llevar un mejor versión de mi, y no dirán Farruko el de Pepas, sino el que se paró firme en su mejor momento y le dio valor a la vida, al amor, a la familia, a las cosas que realmente importan”, resaltó.