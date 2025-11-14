$!Bad Bunny se lleva el premio a Mejor Álbum del Año de los Latin Grammy 2025

“Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra, nosotros escogemos la música”, dijo Benito. ¡Amén!

El puertorriqueño Bad Bunny se alzó como el gran triunfador en los Latin Grammy al ganar con los cinco galardones entre ellos el de Mejor Álbum del años por su Debí tirar más fotos, y que se lo entregó un Maluma.

El momento inesperado fue la victoria de Alejandro Sanz en la categoría de Mejor Grabación del Año por su tema Palmeras en el jardí­n. Hasta el mismo cantante español pidió disculpas directamente a Bad Bunny, quien también estaba nominado en esa categoría.

“Benito te lo he robado, perdona”, dijo Sanz a Bad Bunny.

Sanz ganó además en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué?’.

El escenario de los Latin Grammy fue el marco de este momento memorable y lleno de compañerismo, donde el artista español se dirigió a sus colegas después de recibir uno de los reconocimientos más importantes de la música en español.

La ceremonia de entrega de los Premios de la Academia Latina de la Grabación se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada

Además de Bad Bunny, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, recibieron cinco premios cada uno, destacando el puertorriqueño por recibir el galardón a mejor álbum del año.

Les siguieron los artistas Liniker y Natalia Lafourcade, con tres premios cada una.