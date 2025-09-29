¿Bad Bunny será incendiario en el medio tiempo del Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más vistos en la televisión tanto estadounidense como a nivel global. Para la edición LX el encargado será el puertorriqueño Bad Bunny.

Solo este año, la cadena Fox informó que la audiencia promedio del espectáculo que encabezó Kendrick Lamar fue de 133.5 millones.

Tras el anuncio, Bad Bunny realizó una declaración para la NFL sobre este hito en su carrera, pues recordemos que será el primer latino en encabezar en solitario este espectáculo meramente americano.

“Lo que siento me trasciende. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.”, mencionó el Conejo Malo.

Esta será la segunda vez que aparezca en el show pues en 2020 hizo una breve aparición en el espectáculo que encabezó Shakira y Jennifer López. La Barranquillera lanzó un mensaje tras la noticia.

“Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl. Aquí va mi gente latina!”, posteó Shakira.

Con la situación política que ocurre en Estados Unidos ¿Bad Bunny será incendiario con su discurso?

Bad Bunny declaró recientemente que no realizaría espectáculos en Estados Unidos por el tema de las redadas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y que este será el único show que habrá en EU.

¿Por qué el mensaje del cantante será clave? Puerto Rico es una colonia estadounidense y además ha alzado la voz por los latinos en el mundo.

Aunque Bad Bunny ha mencionado que no se metería en política, el cantante declaró en 2024 como parte del podcast El Tony Pregunta que la política se mete con él “porque afecta a mi país, afecta a Puerto Rico”.

“Yo no quisiera hablar de política nunca, porque es una mierda. No quisiera meterme. Estoy hablando como cualquier otro puertorriqueño que se quiere expresar sobre la situación del país donde vivo”, declaró.

Uno de los momentos destacados que ha tenido Bad Bunny es conocido como el Verano del 2019, en el que junto a Ricky Martin y Residente fueron de los artistas que se manifestaron en contra del entonces gobernador Ricardo Roselló, esto por la filtración de un chat en el que había mensajes sexistas, homofóbicos y misóginos.

El cantante también ha usado la música como forma de protesta, muestra de ello es el “El Apagón”, tema que apareció en el álbum Un Verano Sin Ti.

Pero a la par también presentó un reportaje de Blanca Graulau, llamado Aquí Vive Gente en el que habla del desplazamiento de los habitantes de la isla a los cuales han desalojado.