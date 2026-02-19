Bad Bunny y Carín León arrasan en los Premio Lo Nuestro 2026

La música latina vivió una de sus noches más importantes con la realización de la edición número 38 de los Premio Lo Nuestro 2026, evento que reunió a grandes figuras de la industria musical en el Kaseya Center, en Miami.

La gala reconoce lo mejor del año en los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical, en una ceremonia que prometió actuaciones especiales y momentos memorables para esta edición, coronando a Carín León y Bad Bunny como los máximos ganadores en esta edición 38.

El artista puertorriqueño triunfó en las categorías de Canción del Año, Álbum del Año, Artista Masculino del Año Urbano, Premio Lo Nuestro Artista del Año y Colaboración del Año Tropical.

En cuanto al sonorense, Carín León se alzó en las categorías de Canción del Año Música Mexicana, gracias al tema El Amor de Mi Herida, la cual se destacó por su carga emocional y la intensidad de su interpretación, logrando una conexión profunda con la audiencia.

Pero este no fue el único premio, el intérprete de Primera Cita, triunfó también en las categorías de Colaboración ‘Crossover’ del Año, Canción del Año Pop Rock junto a Maná, Artista Masculino del Año en Música Mexicana, entre otros.