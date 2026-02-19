Bad Bunny y Carín León arrasan en los Premio Lo Nuestro 2026

La música latina vivió una de sus noches más importantes con la realización de la edición número 38 de los Premio Lo Nuestro 2026, evento que reunió a grandes figuras de la industria musical en el Kaseya Center, en Miami.
La gala reconoce lo mejor del año en los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical, en una ceremonia que prometió actuaciones especiales y momentos memorables para esta edición, coronando a Carín León y Bad Bunny como los máximos ganadores en esta edición 38.
El artista puertorriqueño triunfó en las categorías de Canción del Año, Álbum del Año, Artista Masculino del Año Urbano, Premio Lo Nuestro Artista del Año y Colaboración del Año Tropical.
En cuanto al sonorense, Carín León se alzó en las categorías de Canción del Año Música Mexicana, gracias al tema El Amor de Mi Herida, la cual se destacó por su carga emocional y la intensidad de su interpretación, logrando una conexión profunda con la audiencia.
Pero este no fue el único premio, el intérprete de Primera Cita, triunfó también en las categorías de Colaboración ‘Crossover’ del Año, Canción del Año Pop Rock junto a Maná, Artista Masculino del Año en Música Mexicana, entre otros.
Uno de esos momentos fue la entrega de galardón especial a la trayectoria, siendo entregado esta vez al cantante colombiano Juanes, por sus más de tres décadas de carrera. En estos años, el también compositor ha cosechado grandes éxitos con sus canciones, álbumes y tours.
Juanes ha sabido construir una trayectoria marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión en con sus raíces. Desde sus inicios hasta convertirse en una figura internacional de la música latina, ha tendido puentes entre generaciones, géneros y culturas, llevando mensajes de identidad, sensibilidad y conciencia social a escenarios de todo el mundo.
En los mejores momentos de Premio Lo Nuestro se destaca también el homenaje a Manolo Díaz. Mau y Ricky, Mar y otros artistas tomaron el escenario para interpretar grandes éxitos como La moto y Hay que venir al sur.
Entre los artistas que tuvieron una presentación especial en el escenario, estuvieron Juanes, Xavi y Grupo Frontera, María Becerra, Ha Ash y María José, Arcángel, J Balvin, Elena Rose, Carlos Vives, Maluma, Carín León, Christian Castro, Gloria Trevi, Matisse, Thalía, Romeo Santos, Prince Royce, entre otros.
Listado de ganadores Premio Lo Nuestro 2026
-Colaboración del Año Pop-Urbano/Que Haces Becky G & Manuel Turizo
-Colaboración del Año Pop/ Bésame/Alejandro Sanz & Shakira
-Canción del Año DTMF/Bad Bunny
-Artista Femenina del Año Urbano/Karol G
-Canción Mariachi Ranchera del Año/ Sin Llorar/ Yuridia
-Artista Pop Femenina del Año/Cazzu
-Música Cristiana Canción del Año/Sonríele/ Daddy Yankee
-Álbum del Año/Debí Tirar Más Fotos/ Bad Bunny
-Canción del Año Pop/ Con Otra/Cazzu
-Artista Revelación del Año Femenina/ Camila Fernández
-Afrobeat del Año /Soleao Myke Towers & Quevedo
-Canción del Año Pop-Urbano/6 De Febrero/Aitana
-Mejor Combinación Femenina/Brujería Yuridia & Majo Aguilar
-Canción del Año Urbano Latina/Foreva/ Karol G
-Tour del Año/ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour/Shakira
-Canción Norteña del Año/ Rey Sin Reina/Julión Álvarez y Su Norteño Banda
-Colaboración ‘Crossover’ del Año /Lost In Translation/ Carín León & Kacey Musgraves
-Artista Masculino del Año Música Mexicana/Carín León
-Canción del Año Pop Rock/ Vivir Sin Aire/Maná & Carín León
-Artista Masculino del Año Urbano/ Bad Bunny
-Canción del Año Tropical/ Tú Con Él/ Rauw Alejandro
-Grupo o Dúo del Año Música Mexicana/ Julión Álvarez y Su Norteño Banda
-Canción Banda del Año/ El Beneficio De La Duda/ Grupo Firme
-Artista del Año Tropical/ Romeo Santos
-La Mezcla Perfecta del Año/ Que Me Quiera Ma’/ Marc Anthony & Wisin
-Álbum del Año Tropical/ Natti Natasha En Amargue/ Natti Natasha
-Artista Pop Masculino del Año/Maluma
-Artista Revelación del Año Masculino/ Roa
-Premio Lo Nuestro Artista del Año/ Bad Bunny
-Canción del Año Música Mexicana/ El Amor De Mi Herida/ Carín León
-Colaboración del Año Tropical /Café Con Ron/ Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
-Mejor Canción Trap/Hip Hop Urbano/‘Bum Bum’/ El Alfa, Jon Z & Alofoke Music