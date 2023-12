Ese mismo mes, Bad Bunny brindó una entrevista donde, entre varios temas, brindó algunos detalles de su relación con Kendall. Para entonces, el romance iba por buen camino, y aunque descartó la idea de casarse o tener hijos en un futuro próximo, consideró que algún día podía llegar a tener ese estilo de vida. Aunque manifestó su descontento con el público que cree conocer todos los detalles de su vida.

“No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan”, dijo Bad Bunny a Vanity Fair.

Benito Martínez Ocasio y Kendall Jenner comenzaron a salir luego de la mudanza del reggaetonero a Los Ángeles, siendo presentados por amigos comunes. Aparentando una relación casual al principio, conforme avanzaban los meses, la fundadora de 818 Tequila y el famoso cantante demostraron tener una conexión más profunda, culminando en sus apariciones juntas tanto en eventos de entretenimiento como en el ambiente de la moda.

Hasta el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto.