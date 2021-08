Bad Bunny y Maluma encabezan nominaciones de los Premios Billboard

Este jueves, los Billboard anunciaron sus nominados a sus nominados, y la lista la encabezan Bad Bunny y Maluma, mientras que por Sinaloa darán la cara Banda MS y Calibre 50, ya que sus nombres aparecen en varias categorías.

La ceremonia de los Premios Billboard 2021 está programada para el jueves 23 de septiembre, en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. Esta entrega de premios se caracteriza por honrar los álbumes, canciones, e intérpretes más populares en la música latina, según los resultados de ventas reales, streaming, transmisiones radiales y redes sociales que proveen información a las listas semanales de Billboard durante un periodo de un año, es decir que no se hacen por votaciones del público o de un jurado como otras premiaciones.

La transmisión de Premios Billboard de la Música Latina para México será en vivo el 23 de septiembre por Telemundo, y se toman en cuenta canciones y artistas que hayan estrenado desde la edición con fecha del 1 de febrero de 2020 hasta la emisión del 7 de agosto de este año.

El premio más importante de esta entrega es Artista del Año, y por el compiten Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna.

Otro de los galardones importantes es el de Canción del año, y en esa categoría se enfrentan Bad Bunny & Jhay Cortez con 'Dákiti'; Black Eyed Peas & J Balvin cin 'Ritmo (Bad Boys For Life)'; Kali Uchis, con 'Telepatía'; Karol G & Nicki Minaj con ‘Tusa'; y Maluma & The Weeknd, 'Hawái'.

En cuanto a Banda MS y Calibre 50 se enfrentarán a Grupo Firme, Eslabón Armado y Los Dos Carnales en la categoría de Artista del Año, Dúo o Grupo. Y lo mismo pasará en la categoría de Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.

Mientras que en la categoría Canción Regional Mexicana del Año será Banda MS con Qué maldición que busque coronarse frente a El Fantasma y Los Dos Carnales con “Cabrón y Vago"; Lenin Ramírez y Grupo Firme con “Yo Ya No Vuelvo Contigo"; y Los Dos Carnales con "El Envidioso".

Además Lizos Music, sello discográfico que dirige Sergio Lizárraga competirá en la categoría de Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año frente a Remex, Afinarte, Sony Music Latin y Universal Music.

Los nominados

Artista del Año / Artist of the Year:

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Maluma

• Ozuna

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New:

• Camilo

• Eslabon Armado

• Kali Uchis

• Myke Towers

• Rauw Alejandro

Artista Crossover del Año

Crossover Artist of the Year:

• Black Eyed Peas

• Dua Lipa

• Ne-Yo

• Nicki Minaj

• The Weeknd

Categorías de canciones

"Hot Latin Song" Canción del Año

• Bad Bunny & Jhay Cortez, 'Dákiti'

• Black Eyed Peas & J Balvin, 'Ritmo (Bad Boys For Life)'

• Kali Uchis, 'Telepatía'

• Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'

• Maluma & The Weeknd, 'Hawái'

"Hot Latin Song", Colaboración Vocal del Año

Hot Latin Song of the Year, Vocal Event:

• Bad Bunny & Jhay Cortez, 'Dákiti'

• Bad Bunny & Rosalía, 'La Noche De Anoche'

• Black Eyed Peas & J Balvin, 'Ritmo (Bad Boys For Life)'

• Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'

• Maluma & The Weeknd, 'Hawái'

"Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Jhay Cortez

• Maluma

"Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina

• Kali Uchis

• Karol G

• Natti Natasha

• Rosalía

• Selena Gomez

"Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo

• Banda MS de Sergio Lizárraga

• Calibre 50

• Eslabón Armado

• Grupo Firme

• Los Dos Carnales

"Hot Latin Songs" Sello Discográfico del Año

• Epic

• Interscope

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

"Hot Latin Songs" Casa Disquera del Año

• Aura Music

• Duars

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

Canción del Año, Latin Airplay

• Bad Bunny & Jhay Cortez, 'Dákiti'

• Karol G & Nicki Minaj 'Tusa'

• Maluma & The Weeknd, 'Hawái'

• Ozuna, Karol G & Myke Towers, 'Caramelo'

• Prince Royce, 'Carita de Inocente'

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

• Christian Nodal

• El Fantasma

• Junior H

• Lenin Ramírez

• Natanael Cano

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

• Banda MS de Sergio Lizárraga

• Calibre 50

• Eslabon Armado

• Los Ángeles Azules

• Los Dos Carnales

Canción Regional Mexicana del Año

• Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg, “Que Maldición”

• El Fantasma & Los Dos Carnales, “Cabrón y Vago”

• Lenin Ramírez, featuring Grupo Firme, “Yo Ya No Vuelvo Contigo”

• Los Dos Carnales, “El Envidioso”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

• Afinarte

• Lizos

• Remex

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

“Regional Mexican Airplay” Casa Disquera del Año

• Afinarte

• Disa

• Fonovisa

• Lizos

• Remex

Álbum Regional Mexicano del Año

• Christian Nodal, ‘Ayayay!’

• Eslabon Armado, ‘Corta Venas’

• Eslabon Armado, ‘Tu Veneno Mortal’

• Eslabon Armado, ‘Vibras de Noche’

• Junior H, ‘Atrapado En Un Sueño’

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

• Afinarte

• DEL

• Rancho Humilde

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

“Regional Mexican Albums” Casa Disquera del Año

• Afinarte

• DEL

• Fonovisa

• Lizos

• Rancho Humilde

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

• Remex

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

Casa Disquera del Año, Latin Airplay

• Aura Music

• Fonovisa

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year:

• Bad Bunny & Jhay Cortez, 'Dákiti'

• Black Eyed Peas & J Balvin, 'Ritmo (Bad Boys For Life)'

• Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul, 'Mamacita'

• Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'

• Maluma & The Weeknd, 'Hawái'

Canción del Año, Streaming

• Bad Bunny & Jhay Cortez, 'Dákiti'

• Bad Bunny 'Yo Perreo Sola'

• Bad Bunny, 'Vete'

• Bad Bunny, Jowell & Randy & Ñengo Flow, 'Safaera'

• Maluma & The Weeknd, 'Hawái'

Categoría de álbumes



"Top Latin Album" del Año

• Anuel AA, 'Emmanuel'

• Bad Bunny, 'El Último Tour del Mundo'

• Bad Bunny, 'Las Que No Iban a Salir'

• Bad Bunny, 'YHLQMDLG'

• Maluma, 'Papi Juancho'

"Top Latin Albums" Artista del Año, Masculino

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

• Romeo Santos

"Top Latin Albums" Artista del Año, Femenina

• Becky G

• Kali Uchis

• Karol G

• Selena Gomez

• Shakira

"Top Latin Albums" Artista del Año Dúo o Grupo

• Aventura

• Banda MS de Sergio Lizárraga

• Black Eyed Peas

• Eslabón Armado

• Los Legendarios

"Top Latin Albums" Sello Discográfico del Año

• Glad Empire

• Rancho Humilde

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

"Top Latin Albums" Casa Disquera del Año

• Del

• Real Hasta La Muerte

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA LATIN POP

Artista "Latin Pop" del Año, Solista

• Camilo

• Enrique Iglesias

• Kali Uchis

• Luis Fonsi

• Shakira

Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo

• CNCO

• Maná

• Mau y Ricky

• Piso 21

• Reik

Canción "Latin Pop" del Año

• Black Eyed Peas, Ozuna & J.Rey Soul "Mamacita"

• Kali Uchis "Telepatía"

• Reik, Farruko & Camilo "Si Me Dices Que Sí"

• Sebastián Yatra, Rauw Alejandro & Manuel Turizo "TBT"

• Shakira & Anuel AA "Me Gusta"

"Latin Pop Airplay" Sello Discográfico del Año

• Epic

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

"Latin Pop Airplay" Casa Disquera del Año

• Real Hasta La Muerte

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

• WK

Álbum "Latin Pop" del Año

• Camilo, 'Mis Manos'

• Camilo, 'Por Primera Vez'

• Kali Uchis, 'Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)'

• Piso 21, 'El Amor En Los Tiempos del Perreo'

• Selena Gomez, 'Revelación'

"Latin Pop Albums" Sello Discográfico del Año

• Interscope Geffen A&M

• Sony Music Latin

• Thirty Tigers

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

"Latin Pop Albums" Casa Disquera del Año

• Capitol Latin

• Hecho a Mano

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

• Warner Latina

CATEGORÍA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista

• Carlos Vives

• Elvis Crespo

• Marc Anthony

• Prince Royce

• Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

• Aventura

• Gente de Zona

• La Sonora Dinamita

• Monchy & Alexandra

• N'Klabe

Canción Tropical del Año

• Daddy Yankee & Marc Anthony, "De Vuelta Pa’ La Vuelta"

• Marc Anthony, "Un Amor Eterno"

• Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Wisin & Yandel, Myke Towers & Flow La Movie, "Travesuras"

• Prince Royce, "Carita de Inocente"

• Prince Royce, "Lotería"

"Tropical Airplay" Sello Discográfico del Año

• El Cartel

• LP

• Pina

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

"Tropical Airplay" Casa Disquera del Año

Tropical Airplay Imprint of the Year:

• El Cartel

• Hecho a Mano

• Pina

• Sony Music Latin

• WK

Álbum Tropical del Año

Tropical Albums of the Year:

• El Gran Combo de Puerto Rico, 'En Cuarentena'

• Frankie Ruiz, 'The Greatest Salsa Ever, Vol. 1'

• Gloria Estefan, 'Brazil305'

• Prince Royce, 'Alter Ego'

• Sonora Ponceña, 'Hegemonía Musical'

"Tropical Albums" Sello Discográfico del Año

Tropical Albums Label of the Year:

• Discos Fuentes

• Sony Music Latin

• The Orchard

• Universal Music Latin Entertainment

• Zacarías Ferreira

"Tropical Albums" Casa Disquera del Año

Tropical Albums Imprint of the Year:

• Norte

• Premium Latin

• Sony Music Latin

• The Orchard

• Top Stop