Baila Springfield al ritmo de Los Tigres del Norte

A manera de homenaje a su gran legado musical, la legendaria agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, tuvo una participación especial este domingo por la cadena FOX, en uno de los nuevos capítulos de la famosa serie animada Los Simpsons.

Los originarios de Rosa Morada, Mocorito aparecieron en el capítulo que corresponde a este domingo, con la presentación del corrido ‘De Pedro y Homero’, lo que significa un logro nunca antes visto, porque el regional mexicano se cuela en una de las series más icónicas del mundo. Incluso en los créditos se puede apreciar que Alejandro González Iñárritu tuvo una participación especial.

Springfield cuenta con la presencia de Los Tigres del Norte quienes cantan ese corrido a los habitantes de dicha ciudad.

Es sabido que Los Tigres del Norte han sido fuertes críticos a las políticas migratorias de Estados Unidos y se espera en este haya un statement.

Mediante las imágenes podemos ver a Jorge, Hernán, Eduardo, Luis Hernández y Óscar Lara animados y en color amarillo.

Esta es la primera vez que el proyecto mexicano aparece en la serie de animación que lleva poco más de 36 años emitiéndose.