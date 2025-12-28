Baila Springfield al ritmo de Los Tigres del Norte

A manera de homenaje a su gran legado musical, la legendaria agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, tuvo una participación especial este domingo por la cadena FOX, en uno de los nuevos capítulos de la famosa serie animada Los Simpsons.
Los originarios de Rosa Morada, Mocorito aparecieron en el capítulo que corresponde a este domingo, con la presentación del corrido ‘De Pedro y Homero’, lo que significa un logro nunca antes visto, porque el regional mexicano se cuela en una de las series más icónicas del mundo. Incluso en los créditos se puede apreciar que Alejandro González Iñárritu tuvo una participación especial.
Springfield cuenta con la presencia de Los Tigres del Norte quienes cantan ese corrido a los habitantes de dicha ciudad.
Es sabido que Los Tigres del Norte han sido fuertes críticos a las políticas migratorias de Estados Unidos y se espera en este haya un statement.
Mediante las imágenes podemos ver a Jorge, Hernán, Eduardo, Luis Hernández y Óscar Lara animados y en color amarillo.
Esta es la primera vez que el proyecto mexicano aparece en la serie de animación que lleva poco más de 36 años emitiéndose.
A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus— The Simpsons (@TheSimpsons)
December 26, 2025
Originaria de Rosa Morada, Mocorito en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.
La agrupación ha tomado además una postura crítica contra el Gobierno del presidente Donald Trump.
Hicieron campaña en favor de la exvicepresidenta Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024 y han mostrado públicamente su defensa a los derechos de las personas migrantes una vez que el líder republicano alcanzó el poder.
“Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”, indicó la banda durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy que se celebró el pasado noviembre en Las Vegas.