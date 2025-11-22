Bailan al ritmo de la cumbia y la banda en el Teatro del Pueblo

En una gran pista de baile se convirtió el Teatro del Pueblo de la Expo Ganadera Sinaloa 2025 con la presentación de los emperadores de la música de cumbia, Los Sheles de Mazatlán, uno de los más esperados de la cartelera artística de este foro de conciertos, y que quedó de manifiesto, con el poder de convocatoria que tuvieron con su actuación. Con un breve saludo de ¿Cómo está Culiacán?, enseguida se escucharon los acordes de Los Vampiros, que fue el tema con el que iniciaron su participación. De ahí, entre interacciones con el público, de parte de los músicos, se fueron como hilo de media haciendo un recorrido por éxitos como El botecito, El riky Tiki, La cumbia acelerada, entre otras que fueron parte del repertorio de esta noche.

Los Sheles de Mazatlán

La gente ahí reunida, no sólo bailó, sino también cantó los temas más representativos de la banda cumbiera, y en una que otra ocasión, no perdieron la oportunidad de buscar un espacio para estar más cerca de sus ídolos. La gente ahí reunida, no sólo bailó, sino también cantó los temas más representativos de la banda cumbiera, y en una que otra ocasión, no perdieron la oportunidad de buscar un espacio para estar más cerca de sus ídolos. El escenario del Teatro del Pueblo, también recibió a la Explosiva Sonora Dinamita, encargada de abrir el programa musical, logrando que el baile iniciará con el tema El viejo del sombrerón, para luego continuar con Mete y saca, La Cadenita, entre otros temas más. No podía faltar una petición del público con Escándalo, para luego proseguir con más temas. Los nueve integrantes hablaron para medios de comunicación, enfatizando que esto es lo que hacía falta, activar la Expo Ganadera Sinaloa 2025, luego aprovecharon para felicitar al presidente de la Unión Ganadera por unir decisiones junto con Gobierno del Estado de Sinaloa para la realización de este evento tan esperado.

Banda Punto Medio