“Muchas gracias Culiacán, gracias a las mujeres por hacernos como somos” dijo, para dar paso al tema El amor es una farsa, tema dedicado a los que han sido decepcionados en el amor, pero que de igual manera siguen creyendo en él.

Sobre el escenario del cual pendía un enorme sombrero, y enormes pantallas, el sonorense continuó dedicando temas románticos, uno de ellos, Cómo duele, para continuar su show con una serie de homenajes a distintos artistas.

“En esta vida hay que ser agradecidos con aquellos que nos han permitido seguir haciendo lo que amamos, y que han dejado u11n gran legado”, expresó para esta ver dar paso a un homenaje a figuras como Juan Gabriel, Selena, interpretando temas como Te quise olvidar, y Si una vez dije que te amaba.

Cantó también Secuelas de amor, y otra más su nuevo disco titulado Deja de chingarme, dedicado a todos los ex, a los innombrables, para seguir con otros de los temas que se volvió un éxito de este su nuevo disco, No es por acá.

La versatilidad de sonorense se vio manifestada en cada una de sus piezas las cuales exploraban géneros que iban con banda, norteño y hasta urbano, interpretando Llorar y llorar, otro de sus éxitos el cual grabó a dueto junto a Mau y Ricky.

Durante la noche, los homenajes continuaron, esta vez para Marco Antonio Solís, de quien interpretó un popurrí compuesto por los cortes Mi eterno amor secreto, Cómo me haces falta, Yo te necesito, Más que tu amigo.

Ya con el ambiente a tope, las cumbias se hicieron presentes dando paso a la fiesta con Te voy a besar, con la que todo los ahí presentes convirtieron pasillos y espacios vacíos en una pista de baile, donde chicos y grandes sacaron sus mejores pasos.

La Tóxica fue otro de los temas que detonó la euforia de las miles de féminas, quienes de principio a fin corearon el tema, inmortalizando el momento en su mesa.

Otro de los éxitos que el sonorense dedicó a las mujeres sinaloenses fue Te tomé la mano, para seguir con Como lo hice yo, este último grabado a dueto com Matisse, sumándose a estos los cortes Que nunca me faltes tú, Si tu amor no vuelve, No te dejaré de amar, Que vuelva y Primera cita.

Las sorpresas de la noche

Durante el concierto, las sorpresas de la noche fueron los duetos que Carin León realizó junto a Frida Guzmán, con quien cantó El olvido no llega y Leña de Pirul, para después dar paso esta vez a Raúl Hernández Jr, interpretando con él la pieza Ni pariente somos, entre otras.