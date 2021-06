$!Bailan sinaloenses a ritmo de la tecnocumbia con su Majestad Mi Banda El Mexicano

“Estoy muy contento de estar una vez más en Culiacán, me encanta este lugar, ya tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro del Pueblo en el Feria Ganadera, y la verdad, muy feliz de estar de regreso con su Majestad Mi Banda El Mexicano”, señaló Alan.

“Durante el 2020 teníamos una agenda muy cargada de trabajo, y poco a poco nos hemos ido recuperando, dado que la situación para los músicos no ha sido nada sencilla, pero contentos porque vienen cosas nuevas que serán del agrado del público”, indicó.

“Estar a lado de mi padre es una experiencia que nunca me imaginé y estoy súper contento por esta oportunidad, pero también sé que es una gran responsabilidad heredar un legado de más de casi 50 años de carrera, y pues ahí vamos, feliz con todo lo que ha pasado hoy en día con la agrupación y conmigo dentro de ella, agradeciendo al público todo el cariño y buena vibra que me han dado”, expresó.

“Para este disco del 50 aniversario, hemos grabado ya 24 temas, algunos ya de ellos con mi voz, con una producción hecha totalmente de cero, y estamos ansiosos de presentar al público estos proyectos, pero pronto, todo llega en su momento, seguimos trabajando, ahí vamos, hay mucho nervio, pero ahí vamos”, destacó.

Alán manifestó que ahora su papá lo suelta más con el micrófono, permitiéndole cantar más, una de las piezas que él canta ahora es la de Help, pero pronto espera interpretar más.

Compartió también estar contento, ya que realizarán un viaje especial a Ucrania el mes de octubre para participar el Ucranian American Fest, para el cual grabarán el tema Ramito de violetas en inglés y ucraniano, junto a estrellas como Lily G y la Sonora Matadora, en un evento que espera recibir a más de 100 mil personas durante los dos días que durará el evento, y donde cantarán Ramito de violetas en ruso.

Una vez sobre el escenario, la agrupación mazatleca ataviada con su colorida vestimenta, abrió su participación con La bota, tema conocido por el público, quien junto a ellos coreó la canción.

“Ya llegó, ya está aquí, su majestad, Mi Banda El Mexicano”, decía Casimiro Zamudio, ante un ambientado público que ni tardo ni perezoso sacó sus mejores pasos de baile, ahí sobre la calle, la banqueta, las tarimas y la escalinata de Catedral, convirtiendo la Avenida Álvaro Obregón, en una gran pista de baile, fiesta a la que todos estaban invitados.

La noche seguía su curso y la música no paraba, del baúl de sus éxitos, arribaron los temas, Pelotero la bola, Ma me mi mo mu, Feliz feliz, No bailes de caballito, Mary la orgullosa, melodías a las que Alan Zamudio impregnó su estilo de baile, agradando a las féminas allí presentes, buscando la foto del recuerdo con él, subiéndose al escenario.

PARA SABER

Su trayectoria

Su Majestad Mi Banda El Mexicano ha grabado más de 30 discos en casi 50 años de carrera, de los cuales.

-14 discos han sido de estudio

- 2 en vivo

-4 álbumes de remixes

-11 discos de compilación

La agrupación actualmente está compuesta por Casimiro Zamudio, Jorge Hopkins, Francisco Vireales, y Alan Zamudio, este último, hijo de Casimiro.