$!Bailan sinaloenses al ritmo de Adrián Cota y Mau y Ricky

A ritmo de la música de Adrián Cota y del dueto venezolano de Mau y Ricky, miles de sinaloenses disfrutaron de la primera edición de la Flash Night Run Culiacán, un evento que fusionó deporte, música, conciertos, y sobre todo, el entusiasmo de los según más de 17 mil personas que no quisieron perderse este evento, que simplemente llegó para quedarse. Parte de los atractivos de este evento, fueron las presentaciones especiales del orgullo de Guasave, Adrián Cota, músico, compositor, ex integrante de la reconocida Banda de Los Hermanos Cota, y quien ha tenido la oportunidad de haber compartido el escenario con grandes figuras, como lo es Herbie Hankock, Arturo Sandoval, Juanes, alcanzado mayor reconocimiento como productor de la Banda de Cody Simpson.

Previo a su salida al escenario, el cantante sinaloense manifestó su alegría de cantar en casa, en su tierra. “Estoy muy feliz de estar en Culiacán, y cantarles por primera vez, soy de Guasave, pero se siente muy bonito estar aquí y venir a hacer mi música, siento que esto es como mi debut en Sinaloa, se siente muy chido porque estoy en casa”, expresó Cota.

Compartió que en sus canciones siempre recuerda a su tierra, agregando en sus letras a lugares como Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Las Norias, entre otros, aspectos que no lo hacen olvidar de dónde es y dónde fueron sus inicios en la música. “Yo siempre voy a ser y decir ¡Viva Sinaloa!, siempre voy a hacer música de manera orgánica, tal y como lo hacía mi familia en la banda, es algo que me distingue, mi música surge de esa primera intuición, evitando se vuelva algo genérica, así es como me gusta trabajar”. Recordó que sus inicios en la música fueron tocando la batería con su familia, tocando en fiestas, bodas, 15 años, emigrando de Guasave a los Estados Unidos, donde conoció el Jazz, aprendiendo también Gospel, hasta llegar al pop rock, encontrando en todo esto, el sonido perfecto que lo definiera como dentro de la música.

Entre sus próximos proyectos, se encuentra el lanzamiento de su nuevo EP, el cual contendrá temas que lo definen como cantautor y músico, el cual contendrá baladas, ballenato, y mucho más, producción que tiene previsto lanzar en mayo. Ya sobre el escenario, el oriundo de Guasave, conquistó a su público que ansioso lo esperaba, listo para cantar junto a él temas como Le hace falta un beso, O me voy o te vas, South Bae, todos interpretados con ese sonido disco que invitaba a bailar, logrando una gran conexión con su público, el cual se entregó por completo al guasavense en cada tema. Entre aplausos, gritos y peticiones, Adrián supo complacer a su gente interpretando para ellos uno de los temas más esperados, titulado Boujee, con el que el público se dejó consentir, cerrando Adrián así, tras casi una hora de concierto su debut en Culiacán.