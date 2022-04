Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, informó que existe una gran posibilidad de llevar la historia de la banda a la pantalla chica o incluso a una plataforma de streaming, y que incluso Julio Preciado tendría su participación importante en el proyecto del que no se dieron grandes detalles.

“Ahí tenemos guardado pues bastante material la verdad y pensando obviamente en poder llevar a cabo esta boiserie que pues hable de la historia o sobre lo que es la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga”, mencionó para ser interrumpido por Preciado, quien no dudó en bromear sobre su representación en pantalla cuando aún tenía sobrepeso: “A mí lo que me da risa de la bioserie es que me van a recordar cuando estaba gordo y pues así no ja, ja, ja”, expresó ante las cámaras de Venga La Alegría.