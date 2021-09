Banda El Recodo estrena músicos

“Este es un día muy emotivo, muy importante para mí, si no es que el más importante de mi vida, me siento muy feliz, toda mi vida esperé este momento, les puedo decir que cumplí mi sueño de toda la vida OFICIALMENTE. Soy el nuevo clarinetista de La Madre De Todas Las Bandas Banda El Recodo De Don Cruz Lizárraga después de tantos rumores y tanta espera, hoy les hago oficial mi incorporación es un sentimiento inexplicable que les juro se me llenan los ojos de lágrimas, prometo entregar el corazón en cada nota musical que salga de mi clarinete”, anunció Jaime López Salazar en sus redes sociales.

El clarinetista continuó diciendo que “hoy me siento pleno, solo me queda decirles que nunca renuncien a sus sueños, que sí se cumplen, muchas gracias a Poncho Lizárraga, a mis hermanos, Koky y Chuyito, por la oportunidad, mi familia, amigos, a mi novia y a todos ustedes que siempre han estado al pie del cañón apoyándome a lo largo de mi carrera, Dios me permita estar muchísimos, muchísimos años en La Madre de todas las Bandas, siempre da sido mi favorita, la mejor banda del mundo, algún día dije que no iba ser fácil, pero lo iba lograr”.

El clarinetista mazatleco no es ningún improvisado, pues durante algunos años formó parte de Banda Los Sebastianes, agrupación que dejó para llegar a Banda El Recodo.