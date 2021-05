Banda El Recodo festeja a las madres con concierto

La transmisión de este espectáculo se hizo desde el patio de la Casa del Marino, donde se instaló un escenario especial, con decenas de barras luminosos, mismo que fue diseñado por el creativo mazatleco Ocean Rodríguez, quien ha hecho los carros alegóricos del Carnaval Internacional de Mazatlán en sus dos últimas ediciones.

Este fue un show organizado por Cervecería Victoria, quien lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales y entregó pases dobles a cinco mamás que pudieron disfrutar del concierto de manera presencial. El resto, lo pudo disfrutar desde Youtube donde se alcanzaron hasta cuatro mil espectadores simultáneos.

“Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la serenata chingona de nuestros amigos de Cerveza Victoria, sus amigos de Banda El Recodo esperamos que esta tarde la pasen increíble, este concierto va dedicado para todas nuestra jefecitas, para todas las madre luchonas de aquí, de México y del mundo”, saludo Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, en su mensaje de bienvenida, para dar la pauta de inicio del show al ritmo de Mi gusto es.

El escenario diseñado por Rodriguez fue 360 grados, y gracias a las tomas áreas que adornaron la presentación se pudo ver como fondo las playas de Mazatlán. Ahí, mientras caía la tarde se escucharon temas como El Sauce y la palma y El Sinaloense, que son temas tradicionales de la música de tambora, que no pueden faltar en cada presentación de Al Madre de Todas las Bandas.

Desde luego, no pudieron faltar los éxitos de la banda como Y llegaste tú, La mejor de todas y De ti me enamoré, este es uno de los últimos sencillos que ha estrenado la banda.

“Que gusto tenerlos aquí, disfrutando, botaneado, escuchando la música de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, pero sobre todo con Cerveza Victoria, que son los patrocinadores de este evento... señoras hermosas, a todas las mamás del mundo, pero sobre todo a ls que están aquí queremos decirles gracias a ustedes por ser la mejor de todas”, saludó Geovanni Mondragón, vocalista de Banda El Recodo, al reducido público que estuvo presente en esta Serenata Chingona.

Tras poco más de una hora y media de transmisión la fiesta para festejar a las mamás cerró con temas como Quiero que me des un beso, Mujer mujer, No me sé rajar y Mi vicio más grande, con esta última los vocalistas despidieron el concierto, que también fue dedicado a las “mamás que están en el cieño”.