Banda El Recodo lanza sencillo ‘Todo Pasa Por Algo’

Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga estrenó “Todo Pasa Por Algo”, su nuevo sencillo que combina emoción y madurez. El tema aborda la fuerza del destino y la comprensión de que cada experiencia tiene un propósito. Ya disponible en plataformas digitales.

La agrupación, conocida como La Madre de Todas las Bandas, lanzó este tema en un momento clave de su trayectoria. La presentación llega tras una gira por Europa que registró llenos totales y una amplia respuesta del público. Su lanzamiento también ocurre después de su reciente participación en el Teletón 2026.

La banda, con casi nueve décadas de trayectoria, ha consolidado su legado musical en escenarios internacionales. La gira europea demostró el alcance de la música sinaloense, la cual sigue cruzando fronteras y uniendo culturas.

En el Teletón 2026, formó parte del elenco oficial e interpretó el tema principal de la campaña nacional, destacando su compromiso con causas sociales en México.

La agrupación señaló que “Todo Pasa Por Algo” es una canción para dedicar y sanar. Su letra emotiva aborda cierres de ciclo, aprendizajes y la idea de que incluso lo inesperado tiene un propósito. No busca tendencias, sino conectar con historias reales.

El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El lanzamiento incluye contenido exclusivo grabado durante la gira por Europa, ofreciendo una experiencia adicional a los seguidores de la banda.