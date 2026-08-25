Banda El Recodo llega 21 veces al número uno de Billboard

Una vez más, Banda El Recodo se encuentra en la cima de la música regional mexicana en Estados Unidos, ya que la agrupación sinaloense celebró en sus redes sociales haber alcanzado por vigésima primera ocasión el primer lugar del Airplay Chart de Regional Mexicano de Billboard, ahora con el tema “La cama de piedra”.

La banda compartió la noticia con sus seguidores y atribuyó este nuevo reconocimiento al apoyo que ha recibido del público a lo largo de su trayectoria.

“Este logro es de todos”, expresó la agrupación en sus redes sociales, donde agradeció a quienes escuchan su música y han acompañado cada uno de sus lanzamientos.

Para los vocalistas Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio, la noticia representa un motivo de celebración y también un reconocimiento al trabajo que han realizado alrededor de esta canción.

En un mensaje compartido por la agrupación, Geovanni destacó la emoción que les produjo conocer la posición que alcanzó la canción en las listas de popularidad.

“Estamos contentísimos de recibir esta noticia”, comentó el cantante, antes de cederle la palabra a su compañero.

Ricardo Yocupicio celebró que la banda vuelva a colocarse en el primer sitio y agradeció a quienes han respaldado el tema.

“Estamos por vigésima primera ocasión en el primer lugar del Airplay Chart de Regional Mexicano de Billboard en Estados Unidos con nuestro tema ‘La cama de piedra’, muchísimas gracias por el cariño que le han brindado a este tema que con mucho cariño y mucho amor lo hicimos, respetando para toda nuestra raza, Dios nos los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo”, dijo Ricardo.

El cantante también recordó el cariño con el que realizaron esta producción y agradeció a sus seguidores por la respuesta que le han dado a la canción.

Con este nuevo número uno, Banda El Recodo suma otro capítulo a su historia dentro de la música regional mexicana y mantiene vigente su presencia en las listas de popularidad de Estados Unidos.

Para la agrupación, el logro también representa el resultado de la conexión que mantiene con sus seguidores, quienes continúan respaldando su música después de décadas de trayectoria.