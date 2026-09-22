Banda El Recodo lleva la banda a las calles de Londres, pero la policía detiene el ‘palomazo’

La Banda El Recodo buscó llevar el sonido de la música sinaloense a las calles de Londres, pero su intención de ofrecer un “palomazo” frente a uno de los sitios emblemáticos de la capital británica tuvo que ser interrumpida por autoridades locales.

La agrupación, que se encuentra de gira por Europa, había ofrecido días antes un concierto formal en Londres. El 20 de septiembre se presentó en KOKO, en Camden, como parte de su recorrido por el continente.

Posteriormente, los integrantes decidieron salir con sus instrumentos y trajes típicos para tocar en la vía pública y acercar la música de banda a turistas y transeúntes.

La presentación improvisada reunió a personas que se detuvieron para escuchar y bailar, pero la música tuvo que detenerse ante la intervención de la policía.

De acuerdo con reportes sobre el incidente, los elementos de seguridad solicitaron a los músicos suspender la presentación debido al ruido y a la falta de los permisos correspondientes para realizar una actividad de este tipo en la vía pública.

La propia Banda El Recodo compartió el momento en sus redes sociales y reconoció que la misión de llevar su música a uno de los lugares más emblemáticos de Londres no pudo concretarse como lo tenían previsto.

“Nos la volvieron a hacer... La misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo”, señaló la agrupación en su publicación.

Lejos de considerar el episodio como el final de su intención, los músicos aseguraron que continuarán buscando la manera de llevar la música de banda a diferentes rincones de Europa y del mundo.

“Por hoy no se pudo... pero la misión continúa”, agregó la agrupación.

El episodio ocurre en medio de una gira europea que ha llevado a Banda El Recodo a escenarios de distintos países.