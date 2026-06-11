Banda El Recodo lleva la fiesta mundialista al Zócalo

La Banda El Recodo llevó la fiesta mundialista al Zócalo de la Ciudad de México, luego del triunfo de la Selección Mexicana, en el primer partido del Mundial 2026, contra Sudáfrica.

En el FIFA Fan Fest del Zócalo, la llamada Madre de Todas las Bandas, reunió a miles de aficionados dispuestos a cantar y bailar con ellos.

Aunque un fuerte aguacero vespertino había obligado a posponer temporalmente el espectáculo, para una revisión técnica del escenario, la emblemática agrupación sinaloense salió al escenario para iniciar su participación con el grito de "¡Viva México!”.

Y con todo el entusiasmo vistiendo la playera de la Selección Mexicana, lograron encender los ánimos y poner a bailar a miles de aficionados que abarrotaron la explanada tras el partido inicial de la copa.

Interpretaron algunos de sus más grandes éxitos, entre ellos “No me se rajar” y “Mi vicio más grande” y tampoco dejaron pasar la oportunidad de interpretar “Cielito Lindo”, el clásico himno adoptado por la afición futbolera de México.

Banda El Recodo ha participado anteriormente en eventos mundialistas, como en el Mundial de Japón-Corea 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.