Banda El Recodo lleva la música sinaloense hasta Canadá y conquista a miles de seguidores

La música de Banda El Recodo volvió a cruzar fronteras al conquistar al público canadiense durante una gira que incluyó presentaciones en Calgary y Vancouver, ciudades que respondieron con una gran asistencia para disfrutar de la llamada “Madre de Todas las Bandas”.

“Tuvimos la dicha de ver cómo las estrellas parecían bajar del cielo para brillar junto a nosotros esta noche en Vancouver, Canadá. No existen palabras suficientes para agradecer el cariño y el cálido recibimiento que nos regalaron en nuestras primeras presentaciones en Canadá.

Miles de personas se reúnen para disfrutar del concierto.

“Sin duda, esta noche quedará grabada para siempre en nuestro corazón. Hoy pisamos un nuevo país en el sueño más de llevar la música de La Madre de Todas las Bandas a cada rincón del mundo. ¡Gracias, Vancouver! Esto apenas comienza”, escribió la agrupación en sus redes sociales. La agrupación, dirigida por Poncho Lizárraga y heredera del legado de Don Cruz Lizárraga, ofreció un espectáculo en el que no faltaron los éxitos que han marcado su historia, provocando que miles de asistentes cantaran y bailaran de principio a fin.

La banda deleitó a su público interpretando sus mejores éxitos.

En ambas fechas, Banda Los Recoditos se sumó al programa musical, enriqueciendo la experiencia de los asistentes con un repertorio que mantuvo el ambiente festivo durante toda la noche. Los conciertos reunieron a un numeroso público, entre ellos mexicanos residentes en Canadá que aprovecharon la visita de los músicos sinaloenses para reencontrarse con las canciones que forman parte de su identidad y sus raíces.

Poncho Lizárraga.