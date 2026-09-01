Banda El Recodo lleva su música a Europa y presume los colores patrios

Con los colores patrios como parte de su imagen y desde España, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga dio la bienvenida a septiembre y anunció en sus redes sociales el inicio de una nueva aventura musical por Europa.

La agrupación sinaloense, considerada una de las máximas representantes de la música regional mexicana, ya se encuentra en territorio europeo para cumplir con una serie de presentaciones durante septiembre y octubre, como parte de su segunda gira consecutiva por el continente.

A través de sus redes sociales, los integrantes de El Recodo compartieron una fotografía alusiva al inicio del mes patrio, acompañada de un mensaje para sus seguidores, mientras anunciaron que ya se encontraban en Valencia, España, una de las ciudades contempladas en su recorrido.

“Mi gente de España ya estamos aquí en Valencia, estén al pendiente a nuestras redes porque estaremos haciendo contenido por acá porque traemos sorpresas”, señalaron los músicos en una de sus publicaciones.

En el mensaje también adelantaron parte de su agenda por España, al señalar que ya están en España.

“Hoy Valencia, mañana Sevilla y jueves Madrid, nos vemos por ahí”, invitando así a sus seguidores a mantenerse atentos a sus plataformas digitales.

La agrupación también puso en marcha una cuenta oficial dedicada exclusivamente a sus actividades en Europa, espacio en el que, de acuerdo con su publicación, estarán compartiendo promocionales, fechas, momentos exclusivos y detalles de su recorrido por el Viejo Continente.

La gira contempla presentaciones en nueve ciudades europeas y representa una nueva oportunidad para que la música de banda sinaloense llegue a públicos de distintos países.

El calendario anunciado incluye presentaciones el 18 de septiembre en Roma, Italia; el 19 de septiembre en Dublín, Irlanda; y el 20 de septiembre en Londres, Inglaterra.

Posteriormente, El Recodo continuará su recorrido por España con un concierto el 24 de septiembre en Sevilla, en la Sala Custom; el 25 de septiembre en Valencia, en la Sala Tomasa, y el 26 de septiembre en Madrid.

El tour seguirá el 27 de septiembre en Ámsterdam, Países Bajos, además de contemplar fechas adicionales en Suiza y Alemania, que forman parte de la agenda de la agrupación para estos meses.

Con esta gira, “La Madre de Todas las Bandas” vuelve a llevar el sonido sinaloense a escenarios internacionales y, al comenzar septiembre, hace presente también el orgullo por sus raíces mexicanas a través de sus redes sociales.