A través de sus redes sociales, Banda El Recodo mostró su agradecimiento a todo el público que se dio cita en el espectáculo Malinche The Musical, en la ciudad de Madrid, España, donde tuvieron lleno total, en la primera de sus presentaciones pactadas para este show creado por Nacho Cano.

Malinche The Musical es un proyecto creado por Nacho Cano, miembro fundador de Mecano, uno de los grupos españoles más importantes que ha existido y artífice del musical Hoy no me puedo levantar.