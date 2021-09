Banda El Recodo presentará su nuevo disco en un evento especial en CDMX

Banda El Recodo presentará de manera formal su nuevo disco, la tarde de este martes, será en un evento especial en la Ciudad de México en la que se invitó a los principales medios de comunicación de México y Estados Unidos, incluido Noroeste.

El disco, que se titula “Esta vida es muy bonita”, ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y se compone de un total de 15 temas, entre los que se incluye un tributo a José José y el himno del club de futbol Mazatlán FC.

"Ya está disponible lo más nuevo de @elrecodooficial titulado #EstaVidaEsMuyBonita disponible en todas las plataformas digitales", publicó Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, en sus rede sociales.

La lista de canciones del disco es "Esta vida es muy bonita", "Hubiera sido como tú", "¿Qué tienen tus palabras?", "La Diabla", "A la inversa", "De ti me enamoré", "Que el mundo ruede", "Bum bum bum", "Como que no me cuadra", "Si no es mucho pedir", "Voy pa'arriba y con viada", "Cuando estoy contigo", "No me digas que me quieres", "Mazatlán FC" y "Homenaje a un Príncipe".

De este listado ya se han lanzado como sencillos, por ejemplo, "Hubiera sido como tú", "¿Qué tienen tus palabras?", "A la inversa", "De ti me enamoré", "Que el mundo ruede", "Bum bum bum" y "Voy pa' arriba y con viada".

Antes de este disco, la agrupación creada por Cruz Lizárraga había estrenado los discos Sones y Raíces y 80 Años De Música Entre Amigos, Vol. 1.

Aunado a este lanzamiento, la llamada "Madre de Todas las Bandas" se viene presentando en vivo por Estados Unidos y México.

Con el estreno del disco la agrupación llenó de espectaculares la calles de Nueva York, “¡Hoy nos tocó iluminar las calles de Neva York!No saben la emoción que recorre nuestro cuerpo al ver nuestro trabajo, el trabajo de todo un equipo en la gran manzana”, difundió Banda El Recodo junto a una galería de fotos a los medios de comunicación de Mazatlán.