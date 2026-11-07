Banda El Recodo regresa a Guasave y agradece el cariño de su público

Después de un tiempo sin presentarse en Guasave, la Banda El Recodo regresó a este municipio sinaloense para reencontrarse con su público, que la recibió con entusiasmo durante una noche de música y tradición.

A través de sus redes sociales, la agrupación compartió fotografías y videos de su presentación, en los que mostró algunos de los momentos que vivieron junto a sus seguidores, además de agradecer las muestras de cariño recibidas durante el espectáculo.

Fue el vocalista Ricky Yocupicio quien dedicó unas palabras a los asistentes, destacando la emoción de volver a este lugar y compartir nuevamente su música con los guasavenses.

“Encantados de venir y estar con todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, de todo corazón. Esta bendita noche nos sentimos bendecidos después de no estar con ustedes desde hace mucho tiempo que la Banda El Recodo no había tenido oportunidad de regresar a este bonito lugar”, expresó.

Durante la presentación, la llamada Madre de Todas las Bandas ofreció un recorrido por su repertorio, en el que no faltaron temas como “El Muchacho Alegre”, “Cómo Pudiste”, “Qué Bonita”, “Todo Pasa Por Algo” y “Moviendo la Cadera”.

También sonaron “El Sinaloense” y “Mi Gusto Es”, mientras que uno de los momentos especiales llegó con la interpretación de “La Diferencia”, tema popularizado por Juan Gabriel.

Al finalizar, la agrupación publicó una imagen con el mensaje “Muchas Gracias Guasave, Sinaloa”, con la que reiteró su agradecimiento por el recibimiento y el cariño de sus seguidores durante su regreso al municipio.

“¡Guasave, Sinaloa, qué manera de hacernos sentir en casa! Anoche la tierra de los grandes nos regaló una de esas noches que se quedan grabadas en el corazón. ¡Qué bonito se siente llegar a Sinaloa y escuchar a nuestra gente cantar con el alma cada una de nuestras canciones! Gracias, Guasave, por tanto cariño, por su energía y por demostrar una vez más que ¡En Sinaloa la banda se lleva en la sangre! Nos vemos pronto, plebada!”, se puede leer en sus redes sociales.