Banda El Recodo revive el clásico ‘Sólo tú’ de Camilo Sesto en su nueva producción

La icónica Banda El Recodo de Cruz Lizárraga vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de “Sólo tú”, el primer sencillo de su nueva producción discográfica.

El tema, compuesto por el legendario Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, alcanzó la fama en 1976 y ahora renace con el característico sonido de la banda sinaloense.

En esta versión, El Recodo mantiene la esencia romántica de la balada original, pero la enriquece con el poder de los metales y el sentimiento que distingue a sus vocalistas Geovanni y Ricardo, quienes imprimen una fuerza emocional que conecta con los grandes amores que marcan la vida.

La melodía habla de esa pasión desbordada que impulsa a entregarlo todo, un amor que enciende y enloquece.

Tras el éxito de “No me aprovechaste”, incluido en su álbum En Vivo Desde Japón, lanzado en mayo pasado, la agrupación continúa consolidando su legado musical.

El nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales junto a su videoclip, que destaca la elegancia visual y la emotividad de la interpretación.

Además, Banda El Recodo se alista para llevar su música a escenarios internacionales con una gira por Europa, que incluirá presentaciones en Milán (19 de noviembre), Ámsterdam (20 de noviembre), Madrid (21 de noviembre), Berlín (23 de noviembre), Barcelona (25 de noviembre) y París (26 de noviembre).

Celebrando 87 años de trayectoria, la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga sigue siendo sinónimo de calidad, disciplina y pasión.

Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones, reafirmando su título como “La Madre de Todas las Bandas” y su compromiso de llevar la música de banda a cada rincón del mundo.