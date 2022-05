$!Banda El Recodo revive sus años mozos junto a Julio Preciado

La presentación arrancó con un recorrido musical de la Madre de todas las Bandas, en las voces de sus integrantes actuales; Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón, sonaron temas como Pena tras pena, Cómo pudiste y De ti me enamoré, con los que calentaron motores para un concierto que duró tres horas y media.

La gente enardeció cuando la agrupación que dirige Poncho Lizárraga hizo un pequeño tributo a Juan Gabriel; interpretaron Te voy a olvidar, La Farsante y Para que quieres que vuelva, mientras la imagen del Divo de Juárez adornaba el escenario en las pantallas gigantes, y es que el fallecido artista grabó todo un disco junto Banda El Recodo en 1998,m que se tituló Juan Gabriel con Banda... El Recodo, eso sin contar las múltiples canciones de la su autoría que grabó Julio Preciado con la agrupación sinaloense.

Aunque Banda El Recodo no ha tenido un éxito fuerte en los últimos años, demostró que no lo necesita, pues su historia llena de canciones que dieron la vuelta al País y al mundo son suficientes para dar un concierto en el que el público no deja de cantar, y quedó demostrado cuando interpretaron sus temas clásicos como Y llegaste tú, Te olvidaré y Cada vez te extraño más.