Banda El Recodo toca ‘El Corrido de Mazatlán’ en Londres

A través de sus redes sociales, la agrupación sinaloense compartió un video en el que se observa a sus integrantes a bordo de una embarcación, con sus instrumentos en mano, interpretando el tema dedicado al puerto que vio nacer a la banda.

La Banda El Recodo cumplió su cometido en Londres y logró interpretar “El Corrido de Mazatlán”, luego del momento que vivió en la capital inglesa cuando una presentación improvisada en las inmediaciones de Tower Bridge fue interrumpida por autoridades.

“Sí se pudo”, escribió El Recodo en la publicación, acompañando las imágenes que rápidamente comenzaron a generar reacciones entre sus seguidores.

En el material audiovisual se aprecia a los músicos tocando y cantando mientras recorren parte de Londres desde el agua, llevando los sonidos de la música sinaloense hasta otro de los escenarios emblemáticos de su gira por Europa.

El momento ocurrió después de que la banda intentara tocar en un espacio público cercano a Tower Bridge. De acuerdo con reportes publicados por ellos mismos en sus redes sociales, la intervención de la policía londinense hizo que los músicos detuvieran aquella presentación improvisada.

Lejos de dejar pendiente la interpretación, El Recodo encontró otra manera de llevar “El Corrido de Mazatlán” hasta Londres.

La canción forma parte del repertorio de la agrupación desde hace décadas y está vinculada con la tradición musical de Mazatlán; una versión de la banda fue incluida en una producción de 1968 relacionada con José Alfredo Jiménez.

Así, entre instrumentos, voces y el paisaje londinense, Banda El Recodo consiguió finalmente hacer sonar el nombre de Mazatlán en la capital de Inglaterra.