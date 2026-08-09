Banda El Recodo vive susto durante su estancia en Nueva Jersey

Un susto vivieron los integrantes de Banda El Recodo durante su estancia en Nueva Jersey, luego de que la alarma de emergencia de su hotel se activó y obligó a los huéspedes a evacuar el inmueble.

El incidente ocurrió después de la presentación que tuvo la agrupación en el Ukrainian Cultural Center ubicado en Somerset, New Jersey, compartiendo escenario con Banda Los Recoditos.

A través de sus redes sociales, Banda El Recodo compartió el momento de preocupación que vivieron sus integrantes, quienes tuvieron que salir de sus habitaciones mientras elementos de la Policía y bomberos acudían al lugar.

”¡Tremendo susto esta noche! Estábamos tranquilos en los cuartos cuando de repente comenzó a sonar la alarma. Tocó salir todos y bajar para ver qué estaba pasando... y hasta los bomberos llegaron al lugar. Por fortuna, aquí estamos todos bien. ¡Vaya manera de terminar la noche!”, publicó la agrupación en su red de instagram.