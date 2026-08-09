Banda El Recodo vive susto durante su estancia en Nueva Jersey

Un susto vivieron los integrantes de Banda El Recodo durante su estancia en Nueva Jersey, luego de que la alarma de emergencia de su hotel se activó y obligó a los huéspedes a evacuar el inmueble.
El incidente ocurrió después de la presentación que tuvo la agrupación en el Ukrainian Cultural Center ubicado en Somerset, New Jersey, compartiendo escenario con Banda Los Recoditos.
A través de sus redes sociales, Banda El Recodo compartió el momento de preocupación que vivieron sus integrantes, quienes tuvieron que salir de sus habitaciones mientras elementos de la Policía y bomberos acudían al lugar.
”¡Tremendo susto esta noche! Estábamos tranquilos en los cuartos cuando de repente comenzó a sonar la alarma. Tocó salir todos y bajar para ver qué estaba pasando... y hasta los bomberos llegaron al lugar. Por fortuna, aquí estamos todos bien. ¡Vaya manera de terminar la noche!”, publicó la agrupación en su red de instagram.
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Una publicación compartida de Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial)
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Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, también compartió un video desde el exterior del hotel, donde explicó que desconocían inicialmente qué había provocado la activación de la alarma.
”Nada, aquí estamos ahorita afuera del hotel, sonó la alarma, y tuvimos que salir de las habitaciones, pues evacuar, no sabemos que este pasado, llegó la policía, hay como 10 patrullas aquí, esperamos que sea todo leve y que esté bajo control, verdad, ojala”, dijo Poncho en un video en sus redes.
Mientras permanecía fuera del inmueble, Ricky Yocupicio relató que se encontraba descansando cuando comenzó la emergencia y comentó que, aparentemente, pudo tratarse de una persona que encendió un cigarro.
“Raza yo estaba precisamente en mi cuarto, disfrutado ya de mi sueño, descansando y pues a los mejor, probablemente, la raza, alguien se echó un cigarrillo ahí y pues prendió todas las alarmas y nos tuvimos que salir todos los huéspedes, aquí estamos afuera, y la neta tengo mucho sueño, pero pues gracias a Dios no fue un incendio, sonaron las alarmas, y la neta estamos cansados”, esto dijo el vocalista Ricky Yocupicio.
Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y los integrantes de Banda El Recodo confirmaron que se encontraban bien, aunque la emergencia interrumpió su descanso después de una noche de música y presentación.