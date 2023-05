El gran día llegó, Banda El Recodo y Julio Preciado se presentarán este viernes en la Arena Ciudad de México, en donde pondrán a bailar sus miles de seguidores, dentro del espectáculo titulado Jaripeo Ranchero 100 por ciento Mexicano, el cual se dio a conocer ha sido Sold Out.

“Ya estamos contando los días para disfrutar de tremendo espectáculo”, “Banda El Recodo se me hace eterno el tiempo de espera para disfrutar”, “Suerte y bendiciones a todos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer bajo la publicación

Compartiendo cartelera estará también la Banda Los Recoditos para interpretar temas como Mi último deseo, Perfecta, No le hago falta, Me sobrabas tú y Me está gustando, además se presentarán también Jary Franco y Los Destructores de Memo Ocampo.