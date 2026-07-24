Banda Estrellas de Sinaloa da la bienvenida a Carlos Puente ‘El Caby’ como nuevo vocalista

La Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga inicia una nueva etapa con la incorporación de Carlos Puente, conocido como “El Caby”, quien fue presentado oficialmente como el nuevo vocalista de la agrupación y hace su debut con el lanzamiento del sencillo “Lo Reconozco”.

Con este estreno, la banda apuesta por renovar su propuesta musical sin perder la esencia que la ha distinguido desde su fundación en 2002, cuando Germán Lizárraga, integrante de una de las familias más influyentes de la música sinaloense, emprendió este proyecto tras una larga trayectoria en Banda El Recodo.

Desde entonces, Estrellas de Sinaloa se ha consolidado como una de las agrupaciones representativas del regional mexicano, con giras nacionales e internacionales y colaboraciones con diversas figuras del género.

“Me siento muy agradecido y emocionado de integrarme a esta gran banda. Antes que nada, quiero agradecer a don Germán Lizárraga por la confianza que ha depositado en mí y por brindarme la oportunidad de sumarme a una agrupación con tanta historia y prestigio. Estoy comprometido a dar lo mejor de mí en cada escenario”, expresó Carlos Puente tras darse a conocer su incorporación.

El primer paso de esta nueva etapa es “Lo Reconozco”, una canción de desamor que habla del arrepentimiento y de asumir las consecuencias de las decisiones del pasado.

La interpretación de “El Caby” busca imprimir un sello propio, acompañado del sonido característico de la agrupación.

El tema fue escrito por Álex Rivera, cuenta con arreglos musicales de Julio Lizárraga y es lanzado bajo el sello Luz Record, casa discográfica con la que la banda ha impulsado sus producciones más recientes.

Con este lanzamiento, Estrellas de Sinaloa continúa fortaleciendo su catálogo musical, luego de una etapa marcada por nuevos sencillos y colaboraciones con artistas del regional mexicano, manteniendo vigente el legado de Germán Lizárraga y apostando por nuevas voces para conectar con el público.

“Lo Reconozco” ya está disponible en las principales plataformas digitales de música y en el canal oficial de Luz Record.