A la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga le llegó el espíritu decembrino al presentar su más reciente álbum denominado “Navidad con la MS”, producción que incluye nueve temas 100 por ciento navideños en versiones únicas creadas y producidas por la agrupación.

Alan Ramírez y Oswaldo Silvas le darán voz a temas como “Navidad rock”, “Alrededor del árbol de Navidad”, “Ven a cantar”, “Paseo en trineo”, “Noche de paz”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Feliz Navidad”, “Frente a la chimenea” y finalmente “Ya se empieza a sentir la Navidad”, que es una versión en español del tema “It’s beginning to look a lot like Christmas”, que nunca antes se había escuchado con dotación musical de banda. Esta canción será el tema central de esta recopilación.

Como ya es una tradición, en esta temporada, la Banda MS presenta temas navideños y este año decidieron hacer un álbum incluyendo algunos de esos temas que salieron y complementarlo con otros que se grabaron especialmente para este fin.

En el 2016, la agrupación sinaloense grabó “Santa Claus llegó a la ciudad”, un tema imprescindible para la temporada. El videoclip de esta canción es muy especial pues cuenta con la participación de no solo de los integrantes de la Banda MS, sino en la grabación aparecen las familias de cada uno de ellos, hecho que hace que este video tenga un mensaje muy especial para todo el público.

En el 2017 la MS le regaló a todos sus fans varias historias muy conmovedoras, bajo el nombre de “El encuentro”, creó una emotiva y reveladora miniserie hecha especialmente para la temporada navideña. En la serie, cada uno de los integrantes se encuentra con Santa Claus, quien a su vez les leerá, con mucho amor y cariño, cartas escritas por los hijos de cada uno de ellos. El contenido fue relevador y sorpresivo, incluso para muchos, fue difícil terminar de leer estos textos.

En el 2018 sorprendió con una versión muy especial del tema “Noche de paz”, una canción tradicional con una adaptación diferente y una extraordinaria interpretación. Con el afán de dar un toque distintivo se incluyó dentro de la canción una frase que es un mensaje de amor y paz para la humanidad, en la voz de Oswaldo Silvas este texto dice. “De corazón, deseamos que estas fechas, esta época y todos los días estén llenos de amor, de paz, de felicidad y de unión familiar. Te deseamos Banda MS”.

En el 2019 presentaron “Alrededor del árbol de Navidad” (“Rocking around the Christmas Tree”), una canción que tiene muy pocas versiones en español y que adquiere vigencia gracias a esta adaptación que la Banda MS hace de ella, convirtiéndose con ello en la primera banda sinaloense en grabar este tema tradicional. En el 2020 fue el tema “Navidad rock” el que nos puso a bailar en nuestros festejos decembrinos. En el 2021 fue “Paseo en trineo” la canción que todos cantamos.

Ahora con “Navidad con la MS”, nuevamente la agrupación nos acompaña en esta temporada tan de amor y buenos deseos. Un disco de colección.